Quand on invite la responsable de Force Républicaine, l'ancien mouvement de François Fillon, on s'attend à ce qu'elle revienne sur la défaite de son candidat à l'élection présidentielle. Mais ce qui a réellement marqué Anne Beauchef en 2017, c'est la libération de la parole des femmes contre les agressions sexuelles. La conseillère régionale a elle-même été agressée il y a quelques années et a porté plainte. Elle encourage toutes les femmes victimes à le faire.

"Moi aussi j'ai porté plainte"

Le mouvement #MeToo, l'affaire Harvey Weinstein ont permis aux femmes victimes de violences sexuelles de prendre la parole en 2017. C'est ce que retient Anne Beauchef. "C'est politique aussi" commente la femme politique. "Ca permet de se dire 'on est pas seules'. De se dire 'on est vraiment victime', 'ma parole a du poids'". Le sujet touche particulièrement l'élue qui a été agressée elle-même.

Une des premières questions qu'on m'a posées lorsque je suis allée à la gendarmerie, c'était la manière dont j'étais habillée. Ça vous renvoie quand même à quelque chose d'assez terrible. C'est-à-dire : "est-ce que j'ai mérité ce qui m'est arrivé ?"

Elle a porté plainte et a été indemnisée. "Et pour toutes ces raisons-là, j'ai envie d'encourager les victimes à en parler et à aller porter plainte. Voilà aussi pourquoi en tant que femme politique j'ai envie de m'investir sur ce sujet. Parler aussi des violences faites aux femmes en milieu rural, parce que la parole a du mal à se libérer. Des actions vont d'ailleurs avoir lieu via la Préfecture dans les semaines qui viennent".

D'autres élues sarthoises mobilisées

Au Mans, l'élue EELV Elen Debost a elle aussi porté plainte. Avec huit autres femmes, elle accuse le député Denis Beaupin de harcèlement sexuel. Une plainte classée sans suite car prescrite. Elen Debost qui a raconté sur France Bleu Maine la difficulté des victimes d'être entendues.

