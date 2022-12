Agriculteurs : l'Assemblée nationale vote en première lecture la nouvelle méthode de calcul des retraites

Les députés ont voté, en première lecture ce jeudi, en faveur d'une proposition de loi LR visant à modifier la méthode de calcul des pensions de retraite des agriculteurs. Adopté à l'unanimité, ce texte du député Les Républicains Julien Dive prévoit de calculer, à partir de 2026, la retraite de base sur "les seules vingt-cinq meilleures années" de revenu des chefs d'exploitations agricoles et non plus sur toute la carrière.

"Terrible aveu d'échec de notre système"

Les chefs d'exploitation à la retraite touchent en moyenne 1.079 euros bruts pour une carrière complète (hors réversion), selon des éléments de la Mutuelle sociale agricole (MSA). "580 euros brut, c'est l'écart de pension constaté chaque mois entre un agriculteur retraité et un salarié à la retraite", a souligné le rapporteur du texte, le député LR de l'Aisne Julien Dive, à l'ouverture des débats. C'est un "terrible aveu d'échec de notre système d'assurance vieillesse" pour une profession aux "conditions de travail contraignantes" avec "deux tiers des agriculteurs qui ne partent pas plus de trois jours consécutifs en vacances par an", a-t-il ajouté.

Pour faire adopter le texte, rejeté de très peu en commission, Julien Dive avait introduit un amendement reculant à janvier 2026, et non plus 2024, l'entrée en vigueur progressive de cette mesure. Le ministre du Travail Olivier Dussopt s'est dit favorable à la proposition de loi ainsi amendée, en y voyant "un compromis républicain".

Sur ce sujet consensuel, deux lois dites Chassaigne 1 et 2 avaient déjà été votées à l'unanimité : en 2020 un premier texte avait relevé les retraites des anciens chefs d'exploitation agricole à un niveau plancher de 85% du Smic net, et un second avait rehaussé les petites retraites des conjoints collaborateurs d'agriculteurs en 2021.

Adopté en première lecture, le texte va être transmis au Sénat, à majorité de droite.