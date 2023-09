Agriculture et alimentation : les Verts de Terre prennent de l'ampleur

Des stands, des chapiteaux et des animaux dans le parc du puits Couriot à Saint-Étienne : la 3e édition de Verts de terre, le salon de l'agriculture paysanne et de l'alimentation de la Loire s'est ouvert ce samedi 9 septembre pour se dérouler tout au long du week-end.

Deux jours d'échanges parce que "ça explose", observe Georges Gunther, un des trois coordinateurs des Verts de terre, auquel participent 35 exposants et 25 producteurs. "La première édition, en 2019, avait eu lieu sur un seul jour, le dimanche. En 2021, nous avions déjà en tête de passer sur deux jours mais il y avait le Covid et le pass sanitaire. Cette fois, c'est sur tout le week-end parce que les enjeux d'agriculture paysanne et d'alimentation deviennent centraux, capitaux et urgents. Et puis on sent un vrai engouement : 3.000 entrées enregistrées en 2019, 2 000 en 2021 malgré le Covid. Et là on attend 4.000 à 5.000 personnes".

Parmi les nouveautés, un programme de projections : les organisateurs ont pioché dans le formidable fonds de la cinémathèque de Saint-Étienne pour raconter l'agriculture du coin.

L'occasion de goûter, découvrir et réfléchir. Si les longues files d'attente aux distributions des associations caritatives vous interrogent, vous pouvez venir en débattre avec une chercheure, Bénédicte Bonzi. Cette anthropologue a enquêté sur l'aide alimentaire durant plusieurs années au sein des Restos du cœur et signe La France qui a faim (Seuil). L'autrice est d'ailleurs la marraine de cette édition : "on a sacrément besoin de mettre de la démocratie dans l'alimentation", souligne-t-elle.