Ahun : l'ancien maire Patrick Pacaud conteste les élections municipales au tribunal administratif de Limoges

Le tribunal administratif de Limoges se penche ce jeudi sur les élections municipales à Ahun de mars dernier. Patrick Pacaud, le maire sortant a déposé lundi 18 mai un recours contre ces élections "anti démocratique" durant lesquelles il a été battu.

Ce dimanche 15 mars, au premier tour des élection municipale, le taux d'abstention s'est élevé à 43.06 % contre 24,70 % en 2014. Une forte augmentation qui se justifie par la pandémie du coronavirus et l'impossibilité selon l'ancien maire, pour certains de ses électeurs de se rendre aux urnes.

Des abstentionnistes forcés ?

Une semaine avant le scrutin, Emmanuel Macron et son gouvernement avaient demandé aux plus fragiles, aux personnes âgées et handicapées, résidant dans des maisons de retraites et les ehpads de se confiner. "Le gouvernement n'a pas à inciter les gens à rester chez eux. C'est la journée la plus anti démocratique que la République ait connu le 15 mars 2020. Je pense qu'il faudra retirer tous les drapeaux tricolores le 15 mars si les élections ne sont pas annulées", précise Patrick Pacaud.

L'élu le répète, ce recours n'est pas une attaque personnelle contre son successeur, Thierry Cotiche. D'autant que depuis qu'il a repris pleinement son travail d'agriculteur, l'homme se sent "revivre". "J'ai beaucoup donné pour Ahun. J'ai Ahun dans la peau. J'ai toujours porté fièrement mon écharpe tricolore. Mais cela coûte d'être maire", assure l'ancien édile resté à la tête de la commune pendant deux mandats. 14 ans de bons et loyaux services. Une mission qu'il poursuit encore au sein du conseil municipal avec ses trois sièges obtenu en mars dernier.

Patrick Pacaud entend se battre contre cette République bafouée. "Ce n'est pas que Ahun que je défends, c'est au niveau national. Lorsque l'on voit que ces élections comptabilisent 55% d'abstention, il y a de quoi se poser des questions sur sa légalité".

Un recours similaire en Loire-Atlantique

Si le tribunal administratif lui donne raison. Un nouveau scrutin devra donc être organisé. Une nouvelle élection qui ne changera rien assure de son côté Thierry Cotiche, le nouveau maire d'Ahun. "Ce conseil municipal a été élu en fonction des règles qui ont été défini dans ce contexte sanitaire qui risque d'être similaire en cas d'un nouveau vote".

Du côté des habitants que France Bleu Creuse a pu croiser, on voudrait juste passer à autre chose. Ce sera à la justice de trancher. En juillet, elle avait annulé les élections à Malville, en Loire-Atlantique, pour ce même motif, la forte abstention.