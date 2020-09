Aide à l'achat de vélo, pont Wilson, tram : les priorités du maire de Tours en cette rentrée

Emmanuel Denis sera l'invité de France Bleu Touraine à 7h45 ce lundi matin. Le nouveau maire écologiste de Tours évoquera ses priorités pour cette rentrée. Ses projets sont nombreux. Et tous, globalement, ont un fil conducteur très écolo.

Il y a d'abord la fermeture aux voitures du pont Wilson, une expérimentation de trois mois débutée cet été, et finalement prolongée de trois mois de plus jusqu'à fin janvier. Le maire souhaite une "période significative" pour pouvoir ensuite prendre une décision. Il n'a pourtant jamais fait mystère de sa volonté de fermer définitivement ce pont aux automobilistes.

Le commerce va souffrir encore plus - Les Vitrines de Tours

Une mesure qui alarme Nadia Malbec, la co-présidente de l'association de commerçants Les Vitrines de Tours. "J'ai plein de retours de commerçants qui sont énormément en colère. On a 75% de la clientèle qui vient en voiture, surtout le samedi. Quand vous passez plus de 40 minutes sur un pont pour arriver dans le centre ville, moi j'aurai pas ma boutique, j'irai en périphérie et c'est ce qui va se passer. Le commerce va souffrir encore plus".

Pas de piétonnisation totale envisagée, mais une aide à l'achat de vélo

Pour autant, il se défend de vouloir piétonniser tout l'hypercentre. Il assure ne pas être dogmatique sur le sujet. L'idée c'est de "retrouver un équilibre entre piétons, vélos et voitures". Le maire souhaite d'ailleurs profiter des travaux de la deuxième ligne de tram pour "repenser l'ensemble de la circulation sur toute la ville". Emmanuel Denis va aussi créer une aide à l'achat de vélo, une aide de 300 à 400 euros, sans conditions de ressources, mais plafonnée à 50% du prix du vélo.

Sur le gros projet immobilier de la ville enfin, celui du haut de la rue Nationale, projet trop avancé pour le modifier en profondeur, le maire se félicite d'avoir obtenu la création d'un espace végétalisé sur un endroit prévu à l'origine pour être "très minéral".

Pour ce qui concerne la métropole par ailleurs, Emmanuel Denis se félicite de la création d'une régie agricole métropolitaine, pour relocaliser la production (la métropole va acheter des terres agricoles sur lesquelles travailleront des ouvriers agricoles qui seront agents de la collectivité).

On reviendra sur tous ces sujets, et bien d'autres, avec Emmanuel Denis à 7h45 ce lundi matin sur l'antenne de France Bleu Touraine. Les auditeurs pourront ensuite lui poser leurs questions jusqu'à 8h30 en appelant le standard au 02 47 38 10 20.