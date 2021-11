Aides aux hôpitaux isérois : "Des locaux neufs ne feront pas apparaître des médecins par magie" juge J. Polat

En plein retour du Covid-19, Olivier Véran est de passage au CHU de Grenoble ce vendredi 12 novembre. Le ministre de la Santé vient inaugurer le nouveau plateau technique aux urgences du CHU Grenoble Alpes. Mais il doit gérer aussi la colère des soignants, qui manquent à l'appel.

Pas sûr que son ancrage local en Isère lui permette d'échapper aux critiques... Le ministre de la Santé et des Solidarités, l'Isérois Olivier Véran, vient inaugurer ce vendredi 12 novembre le nouveau plateau technique aux Urgences du CHU Grenoble Alpes. Un service où, à Grenoble comme ailleurs, les personnels manquent à l'appel, alors que le plan blanc a été déclenché depuis une semaine. Exemple à Voiron, où les urgences de l'hôpital flambant neuf ouvert à la rentrée ont dû fermer deux nuits en début de semaine, faute de personnel. "On peut faire tous les travaux de la terre, cela ne règle pas le problème", déplore le maire LR de Voiron, Julien Polat, invité de France Bleu Isère ce matin.

Qu'est ce que vous allez dire à Olivier Véran, qui vient aujourd'hui à Grenoble ?

Je vais lui dire qu'on est absolument scandalisé de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Les élus du territoire Voironais se sont battus depuis 15 ans, pas simplement pour qu'on ait des nouveaux murs à notre hôpital, mais pour qu'on puisse maintenir la présence hospitalière de proximité. Or, huit semaines seulement après l'ouverture de ce nouvel établissement, on s'est vu amputer des urgences pendant deux nuits. C'est précisément ce qu'on a cherché à éviter pendant des années et c'est absolument inattendu pour les habitants.

À quel point la situation est tendue à l'hôpital de Voiron ?

La situation est tendue sur ce sujet en matière d'effectifs des urgences depuis déjà longtemps. En réalité, ce n'est pas une surprise qu'on en arrive là, dans la mesure où les soignants eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme depuis des années. On a souvent été amenés à relayer leurs préoccupations, notamment auprès des ministres de la Santé qui se sont succédé. Ce que je tiens quand même à dire, c'est que les urgences vitales sont dans tous les cas maintenues, que le SMUR est présent, que les urgences pédiatriques obstétricale, donc la maternité, sont également maintenues.

Ce qui a été fermé deux nuit, c'est l'accueil des publics adultes pour des situations qui ne sont pas vitales. Ça a réouvert, mais en réalité, on est sur une ligne de crête avec une tension qui fait que le service est toujours fragile. Donc on n'est pas à l'abri que ça se renouvelle dans les semaines qui viennent.

Si je vous entends, la situation est fragile, non pas à cause du Covid, mais à cause des tensions de personnels ?

Oui, la situation est fragile structurellement depuis longtemps. Je pense que le Covid a fini d'épuiser des personnels qui étaient déjà à bout de souffle et qui ont tenu avec une mobilisation absolument exemplaire. Il faut leur rendre hommage pour ça. Mais à un moment donné, on ne peut pas fonctionner en surrégime pendant trop longtemps. Et je pense que là, ça craque, ça se déchire à l'échelle de toute la France. Il y a plus d'une vingtaine d'établissements hospitaliers qui sont dans la situation de Voiron. Donc, c'est ça qui est dramatique.

Ce que je voudrais dire, c'est que les tensions, en réalité, ne sont pas hospitalières. C'est une réforme globale de notre système de santé qui est nécessaire, parce que les urgences sont le réceptacle de tout ce qui dysfonctionne dans la santé. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que sur le plan de la médecine de ville, la situation est épouvantable. Des gens finissent aux urgences faute d'avoir une solution, faute de pouvoir trouver un médecin généraliste référent quand ils arrivent sur une commune, faute que des gardes soient assurés la nuit et le week-end de manière satisfaisante. Les urgences héritent de tout ça, en exutoire, à la fin.

Mais le gouvernement n'a-t-il pas déjà engagé cette réforme avec dix milliards d'euros via le Ségur de la Santé et des hausses de salaires ? Est-ce que vraiment le gouvernement peut faire plus ?

Je pense que les hausses de salaires étaient bien légitimes et nécessaires, notamment pour les personnels infirmier, les aides soignantes. C'était bien nécessaire. Mais ça ne suffit pas. Quand j'entends Olivier Véran ce matin, qui annonce encore 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour rénover les établissements de santé. Nous, on vient tout juste de réceptionner 100 millions d'euros d'investissement et un hôpital neuf.

Sauf qu'on peut faire tous les travaux de la Terre, en l'état actuel des choses, les tensions sont sur un autre plan, elles ne sont pas liées à un manque de travaux. C'est important d'investir pour maintenir des conditions de travail satisfaisantes pour les personnels. Mais voyez si on ouvre un nouvel hôpital, comme c'est le cas à Voiron, et qu'une semaine après, on a des urgences qui ferment, ça montre bien que la solution n'est pas là. On peut mettre 10 milliards d'euros ou 1,4 milliard. Ce n'est pas ça qui fera apparaître des médecins comme par magie.

Pendant des années, la droite a fermé des lits. On se souvient d'Éric Woerth martelant "Il y a trop de lits d'hôpitaux en France". Est ce que vraiment la droite, dont vous faites partie, peut donner des leçons aujourd'hui ?

Moi, je ne donne de leçons à personne. Il y a une responsabilité collective sur la gestion des affaires de santé depuis 30 ans et je ne prétends pas qu'Olivier Véran soit le responsable de la situation dans laquelle on se trouve. Mais il se trouve que c'est lui qui a aujourd'hui la charge d'y apporter des réponses et il faut qu'il le fasse sous la bonne forme. Des travaux dans un établissement ne suffiront pas et il faut qu'on ait une approche systémique de notre système de santé parce que traiter le problème aigu des urgences, de l'hôpital public, sans traiter d'une manière plus globale la santé de proximité, ne permettra pas de trouver une réponse pérenne aux problèmes auxquels on est confronté.