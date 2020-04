"Aidez-nous, sinon on va tous crever" : Fabrice Brun se fait porte-parole d'entreprises devant les ministres

Le député Les Républicains de l'Ardèche, Fabrice Brun, a interpellé les ministres et secrétaires d'Etat chargés des finances et comptes publics Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt.

La commission des finances de l'Assemblée Nationale examinait ce mercredi après-midi le projet de loi de finances rectificatif suite à l'épidémie de coronavirus.

Fabrice Brun, député LR du Sud Ardèche, s'est fait porte-parole des entreprises fermées à cause du confinement, notamment dans l'hôtellerie-restauration et le tourisme. Il demande une exonération totale des charges : "vous avez appuyé sur le bouton STOP de l'économie de proximité le 15 mars. Quand allez-vous appuyer sur le bouton STOP des charges ? Neutralisez a minima les mois de fermeture administrative pour une exonération totale des charges."

Pour Fabrice Brun, les aides annoncées jusqu'ici ne sont pas suffisantes : "le ministre Darmanin a évoqué un chiffre : 750 millions d'euros (de charges annulées). Cela peut paraître énorme, mais cela me semble bien peu. Combien d'entreprises, petites entreprises, restaurateurs peuvent résister sans 2 mois, 3 mois de recettes ? Sans aucune rentrée d'argent ? Il faut bien avoir conscience que les reports de trésoreries ou les 1500 euros du fonds de solidarité, pour ceux qui y ont accès, ne suffiront pas pour nombre d'artisans, de commerçants, de travailleurs indépendants et de libéraux. Vous pouvez imaginer tous les plans que vous voulez, si vous n'annulez pas les charges sur plusieurs mois, alors la casse va être considérable. Je voudrais vraiment me faire le porte-parole de ces beaux métiers de l'hôtellerie-restauration, de la gastronomie et du tourisme. Messieurs les ministres, aidez-nous, sinon on va tous crever."

La séquence a été isolée ci-dessous par La Chaîne Parlementaire.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire répond que "dans le cadre du chômage partiel, l'Etat prend en charge le versement des salaires et il n'y a donc pas de charges sociales pour les entreprises. C'est déjà une aide qui leur est apportée."