Le député LFI de la Somme, François Ruffin, signe un nouveau film intitulé "Debout les femmes". On le suit à la rencontre des travailleuses des "métiers du lien" : aides à domicile, AESH, agents d'entretien... Venu le présenter à Bordeaux, il était l'invité de France Bleu Gironde ce mardi.

"On aimerait que ceux qui ont été en première ligne voient leur salaire augmenter", estime François Ruffin

"Dans le cœur de la crise, Emmanuel Macron disait 'Il faudra se rappeler que notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies rémunèrent si mal'... Depuis un an, il n'y a pas grand chose qui a évolué". Voilà le constat de François Ruffin, invité sur France Bleu Gironde ce mardi matin.

Le député LFI de la Somme est venu à Bordeaux présenter son film Debout les femmes, dans lequel il va, avec le député LREM Bruno Bonnel, à la rencontre des travailleuses de ces "métiers du lien" : aides à domiciles, AESH, agents d'entretien... dans le cadre de sa mission parlementaire.

"Cumul des fragilités"

Cheval de bataille du député : le temps de travail de ces employées. "Il faut que ça soit du travail en tournée" estime François Ruffin, qui dénonce l'organisation du travail, souvent découpé du matin au soir, avec des larges amplitudes horaire mais un revenu partiel à la fin du mois. "En un an de crise sanitaire, les milliardaires français ont vu leurs patrimoines augmenter de 68% ; on aimerait que ceux qui ont été en première ligne voient eux aussi leurs salaires augmenter."

"L'utilité de ces métiers là est indéniable, et pourtant on va continuer à les maltraiter" : le député explique que ces travailleuses sont souvent "des femmes, de classes populaires et parfois d'origine étrangère, ce qui fait un cumul des fragilités". Pour lui, la crise sanitaire n'a pas permis de faire avancer les droits de ces travailleurs de première ligne.

La proposition de loi déposée fin septembre 2020

La proposition de loi de François Ruffin et Bruno Bonnel, intitulée "reconnaissance des métiers du lien" a été déposée le 29 septembre 2020. Depuis, pas d'avancée sur le sujet. "On en est au point de départ, mais _ce qui me gêne, ce n'est pas qu'on refuse mes propositions de loi, c'est qu'on ne propose rien à la place"précise le député, expliquant que la loi grand âge notamment, promise par Emmanuel Macron pour début 2021, a été repoussée à plusieurs reprises. "C'est un travail de Sisyphe"_ estime-t-il.