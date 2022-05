L'annonce du retrait des avions A320 de la flotte Air France a créé des difficultés sur le site Air France industries de Blagnac. Plus de 80 postes ont été supprimés et le site réorienté vers le militaire. Une décision que dénoncent les syndicats qui appellent à débrayer ce jeudi.

Air France industries à Toulouse : 80 postes supprimés et une nouvelle grève liée à l’abandon de l’A320

Air France Industrie emploie plus de 280 salariés à Blagnac près de Toulouse.

Les syndicats CGT, FO et SUD Aérien appellent les salariés d’Air France Industries Toulouse à débrayer ce jeudi 12 mai sur le site de Blagnac. Une grève car les salariés d’Air France sont en désaccord avec le schéma industriel que leur imposent les dirigeants de leur entreprise pour leur site toulousain. En effet, la direction a annoncé fin 2020 le retrait des avions de la famille A320 de la flotte Air France, alors que c’est l’avion le plus vendu au monde. Pour les remplacer, la compagnie a choisi des A220.

Fin de la maintenance des petits porteurs

Mais surtout la direction d’Air France profite de ce changement de flotte pour retirer l’activité historique du centre industriel de Toulouse, à savoir la maintenance de la flotte petits porteurs de la maison mère Air France. La conséquence de ce choix a été la suppression de plus de 80 emplois. Les salariés toulousains demandent que la maintenance de la nouvelle flotte venant se substituer à la famille A320 leur revienne afin de maintenir l’activité du centre et ainsi pérenniser leurs emplois et leur avenir.

Maintenance d'avions militaires

A ce jour on compte 280 salariés Air France sur le site toulousain, contre 575 en 2004. Un site qui doit totalement changé puisqu’il devrait passer de l’entretien de la flotte Air France à un chantier de maintenance d’avions militaires (AWCS, A 330 MRTT). Un projet que les syndicats d’Air France à Toulouse dénoncent : "Ce projet, qui reste encore balbutiant et hypothétique, ne permettrait pas de générer de l’activité pour l’ensemble des salariés. Pire, il nous enfermerait dans une mono activité qui pourrait mettre en péril l’entièreté des emplois du site, si les contrats militaires n’étaient pas renouvelés."

Ce changement de production va aussi changer les conditions de travail et de rémunération des salariés toulousains d’Air France. C’est pour ces raisons que les salariés d’Air France industries à Toulouse sont en grève régulièrement depuis le mois de février. Ils revendiquent l’emploi, le développement de l’activité et la pérennité du centre industriel de Toulouse.