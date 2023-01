Aix-en-Provence - Sophie Joissains règle ses comptes : "Comment ne pas regretter d'être dans la Métropole..."

Sophie Joissains n'en démord pas. Après son départ en pleine séance de la Métropole Aix-Marseille-Provence jeudi 19 janvier, la maire d'Aix-en-Provence s'est expliquée sur France Bleu Provence ce lundi.

"On avait dit qu'on ne voterait pas le budget et l'on s'est fait agresser. Quand vous avez une présidente d'institution qui s'adresse aux autres élus pour demander 'qui veut qu'un élu parte ou reste', je trouve que c'est une agression*."*

Le dialogue est "compliqué" avec la Métropole indique l'élue aixoise, concernant "des choses aussi importantes que nos parkings, que la fiscalité des habitants". "Comment ne pas regretter qu'Aix-en-Provence soit dans la Métropole quand on y voit ce qu'il s'y passe... C'est dommage", poursuit Sophie Joissains.

190 panneaux à son effigie ? "On en voit très souvent dans les communes"

La maire a également réagi aux interrogations qu'ont eues un certain nombre d'Aixois ces derniers jours : 190 panneaux avec sa photo placardés dans toute la ville pour souhaiter ses vœux. "Mes affiches de vœux sont des affiches que l'on voit très souvent dans les communes, avec les maires [...]. Ce n'est pas tellement dans mon tempérament de me mettre en avant, mais ça me paraissait important d'avoir comme ça, sur une photo, un mouvement en marche vers les citoyens. La proximité est un des marqueurs essentiels de ce mandat."

L'interview de Sophie Joissains sur France Bleu Provence et France 3 est à retrouver en vidéo ci-dessous.

