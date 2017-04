Aix-les-Bains: 400 spectateurs venus écouter Marion Maréchal Le Pen

La député du Vaucluse et conseillère régionale PACA Marion Maréchal Le Pen a tenu un meeting devant près de 400 personnes ce samedi soir au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains. Dehors près de 200 personnes se sont rassemblées à l'appel du Collectif savoyard contre les haines et le racisme.

Le FN 73 savait à l'avance qu'une salle de 300 personnes seraient trop petite. La venue de Marion Maréchal Le Pen ce samedi soir au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains dans le cadre de la campagne présidentielle de sa tante, a attiré près de 400 militants et sympathisants.

Identité, immigration, discours anti-Europe, figuraient parmi les thèmes de la campagne de Marine Le Pen développés hier dans le discours d'une quarantaine de minutes de la députée du Vaucluse. Les candidats Emmanuel Macron et François Fillon ont été particulièrement ciblés par Marion Maréchal Le Pen. L'actualité du jour, Emmanuel Macron reçu par le sarkozyste Christian Estrosi, président de la région PACA, a été l'occasion pour sa principale opposante de faire huer son principal ennemi et de le présenter comme un opportuniste qui espère " avoir une place dans le futur gouvernement de monsieur Macron ".

François Fillon n'a pas non plus été épargné dans le discours de Marion Maréchal Le Pen:

Le meeting a été précédé par le rassemblement d'environ 200 personnes à l'appel du Collectif savoyard contre les haines et le racisme, juste en face du Centre des Congrès. Les participants insistaient sur la nécessité de ne pas faire du Front national un parti comme les autres et de ne pas banaliser ses idées et ses propositions.

Les manifestants venus à l'appel du Collectif contre les haines et le racisme ont été tenus à distance de l'entrée du Centre des Congrès © Radio France - B Dupin

Les manifestants et les militants et sympathisants du Front national qui arrivaient au Centre des Congrès étaient tenus à distance par un cordon de policiers, afin d'éviter la rencontre entre les deux camps.