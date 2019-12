Le maire LR sortant d'Aix-les-Bains, Renaud Beretti, a officiellement présenté sa candidature pour les élections municipales de 2020 et ainsi lancé sa campagne. Il veut notamment "préserver Aix les Bains".

Aix-les-Bains : Renaud Beretti est candidat à sa réélection et lance sa campagne

Renaud Beretti, le maire sortant d'Aix-les-Bains et candidat à sa réélection.

Aix-les-Bains, France

Renaud Beretti veut signer pour un nouveau mandat à la mairie d'Aix les Bains. Le maire sortant LR a officiellement présenté sa candidature ce lundi et même organisé un premier meeting, au restaurant La Rotonde.

Son programme n'est pas encore sorti mais Renaud Beretti peut déjà en donner les grandes lignes. "Le projet c'est vraiment préserver Aix-les-Bains, c'est à dire sa qualité de vie, tout en la laissant dynamique. Cela passe par la sécurité, le fleurissement, l'animation de la ville. Je veux également protéger les Aixois d'un urbanisme trop frénétique."

Sa potentielle future liste municipales n'est pas non plus faite. Il avoue avoir reçu "de nombreuses candidatures". Mais il l'assure, il veut des "colistiers représentatifs d'Aix, et donc une liste ouverte à différentes sensibilités avec l'envie de construire la ville plutôt que d'être l'expression de formation politiques. " Renaud Beretti l'assure "je n'ai pas sollicité d'investiture, je m'estime libre donc si ma liste doit avoir un parti, ce sera celui des Aixois."