Ajaccio : des militants effacent des tags racistes sur un mur

Ils seront restés plusieurs jours sur les murs et l'entrée d'un complexe immobilier privé. Des tags racistes et xénophobes, visant communauté maghrébine et peuple français, ont été effacés. Un acte non-violent très relayé sur les réseaux sociaux.

Dans la suite des manifestations à Ajaccio, comme ailleurs en Corse, plusieurs tags injurieux ont été relevés dans la ville. Certains visaient non-seulement l'Etat, mais aussi parfois les français dans leur globalité ainsi que les maghrébins.

Des graffitis qui constituent l'un des nombreux signes d'une colère, parfois déraisonnable, qui a découlé de l'agression mortelle subie en prison par Yvan Colonna, le 2 mars dernier, perpétrée par un détenu islamiste radical de la prison d'Arles.

Mais aujourd'hui, alors que la tension semble retombée, on relèvera ici un acte militant non-violent. Le 9 avril dernier, le compte Facebook, de la radio associative ajaccienne "Frequenza Nostra" a diffusé une vidéo. Deux amis, munis de bombes de peinture blanche, y effacent des tags "Arabi Fora" et "I Francesi Fora" réalisés sur un mur. Les graffitis étaient apparu le 3 avril sur la façade d'architecture néo-mauresque du site Alban. Ce dernier abrite des commerces, un complexe immobilier, et même les locaux de la communauté d'agglomération du pays Ajaccien. La façade est elle classée et placée sous l'égide de l'architecte des bâtiments de France.

"Yvan n'était absolument par raciste"

Félix Bonard et Philippe Carlini ont revendiqué cette action symbolique. Le premier est militant politique depuis plusieurs années mais aussi aujourd'hui animateur de radio. Philippe Carlini est lui éducateur et professeur de cours de boxe anglaise, mais surtout, il était un ami de longue date du militant nationaliste décédé le 21 mars dernier.

"Nous savions qu'Yvan n'était pas raciste. Si ces tags étaient à la suite de cette manifestation, notre devoir étaient simplement de les effacer. Cela ne passait pas à travers une manifestation pour Yvan", affirme, sans hésiter, Philippe.

D'ailleurs, toujours selon lui, jamais Y. Colonna, bien que très engagé et condamné pour avoir assassiné un préfet de la République, n'aurait fait l'amalgame entre l'Etat et le peuple.

Félix Bonardi et Philippe Carlini, acteurs associatifs ajacciens, près de l'école des Salines, à Ajaccio. © Radio France - Olivier Castel

"Le fait de traiter le français de "français" ou de "sale français" ou vouloir le mettre dehors, ce serait à considérer comme une acte raciste, au même titre qu'avec l'arabe, le portugais, le polonais...Yvan était contre un système étatique, et n'était absolument pas raciste", insiste Ph Carlini. "On ne pourra pas effacer tous les tags de Corse, mais de voir des tags de telle ampleur, cela fait quand-même mal, surtout vis-à-vis d'Yvan".

Philippe Carlini appelle également la jeunesse à sortir de la spirale de la violence.

"On en sort, à mon avis, avec le dialogue. Il ne faut pas que la jeunesse s'expose, qu'elle se brûle. Il faut que la jeunesse, tels les mots d'Yvan, travaille, se cultive, apprenne à l'école, puisse demain participer à l'économie de notre île ; si demain, par malheur, on se blesse ou l'on a un casier judiciaire alors que l'on a une ambition dans telle ou telle activité et qu'on ne peut par la faire, ce serait extrêmement malheureux" [...] estime encore l'éducateur.

Pour leur acte, les deux amis disent avoir été contactés et remerciés par des associations communautaires.

