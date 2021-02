Ajaccio : la majorité municipale se déchire

Le dernier conseil municipal d’Ajaccio a laissé des traces au sein de la majorité municipale et intercommunale. Et c’est le débat autour du tarif résident et d’Air Corsica, déjà très animé, qui a eu des conséquences en coulisses. Ainsi, après un échange musclé, Laurent Marcangeli a retiré Marie-Antoinette Santoni-Brunelli ses délégations à la communauté d'agglomération et à la mairie.

Celle-ci s'indignait de n'avoir été informée de la motion concernant son entreprise, Air Corsica. Un accroc qui n’est visiblement pas le premier au sein d’une majorité municipale qui semble faire bloc.

"Un défaut d'information, oui, mais aucune malice" assure Antoine Maestrali. Le directeur de cabinet de Laurent Marcangeli se veut critique suite à l’emballement de l'élue déléguée au développement économique. Très en colère ce lundi-là, Marie-Antoinette Santoni- Brunelli ne souhaite plus en parler aujourd'hui.

"La majorité reste unie" assure cela dit Christelle Combette. L'élue municipale et territoriale n'est "aucunement inquiète" quant à l'impact de cet incident sur la campagne de Laurent Marcangeli pour les élections territoriales.

Des faits que l’on minimise d’un côté, mais logiquement exploités de l'autre, notamment par les élus nationalistes qui font état “d’une scène très violente, perturbante" s'émeut Danielle Antonini, élue Femu a Corsica. "Je vous laisse imaginer une telle situation à l’échelle territoriale" ajoute-t-elle.

Le PNC lui, parle carrément de “l’autoritarisme que subiraient les conseillers de la majorité municipale”.

La directrice à la culture jette l'éponge

Cet incident n’est pas isolé. Un autre événement est survenu quelques jours plus tard à la mairie d'Ajaccio. La directrice générale adjointe à la Culture a annoncé, sur les réseaux sociaux, qu'elle ne renouvèlerait pas son contrat et qu'elle reprendrait au mois de mai ses fonctions au sein de la Collectivité de Corse. Yolaine Lacolonge parle de "divergences de points de vue", sans apporter plus de précisions.

L'adjointe à la Culture, Simone Guerrini assure, pourtant, que les relations étaient excellentes, avec sa directrice.

"Aucun lien avec Marie-Antoinette Santoni-Brunelli", assure-t-on du côté du cabinet de Laurent Marcangeli.