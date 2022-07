Ajaccio : La passation du pouvoir municipal chahutée

Caroline Corticchiato (2e adjointe), Laurent Marcangeli (ex marie, nouveau député), Stéphane Sbraggia (nouveau maire) et Alexandre Farina (1er adjoint) le jour de l'élection du nouveau maire d'Ajaccio

Passation de fonctions en bonne et due forme entre celui qui a été maire d'Ajaccio pendant 8 ans et son premier adjoint, qui le suit dans cette tâche depuis 2014, et même auparavant, dans l'opposition de la mandature de l'ancien maire Simon Renucci. Mais cela ne s'est pas fait sans remous, entre un "clic" de photographie et un "croc" dans un petit four, le cérémonial aura eu du mal à rester fringant.

Le désormais nouveau député de la première circonscription de Corse-du-Sud a cédé ce samedi son fauteuil et son bureau "vert" de la maison carrée à un ami de longue date.

L'élection aura été sans appel avec les 39 voix de la majorité municipale. Mais il y avait des absents sur les bancs du conseil municipal. En effet, une partie de l'opposition nationaliste a boycotté le protocole d'élection du nouveau maire et de ses adjoints, au motif d'un scrutin déjà balisé en interne et sans consultation populaire.

Cela dit, c'est pourtant le code électoral qui veut que le conseil réélise le maire de son choix quand le premier démissionne, sans passer par une élection à scrutin similaire à celui des municipales. En revanche, si Jean-François Casalta, Julia Tiberi (PNC) ou Jean-André Miniconi (Femu) étaient absents, les présents ont tenu à s'exprimer.

"Bien évidemment que nous ne participeront pas à ce scrutin annoncé depuis trop longtemps et décidé en dehors de votre électorat et donc du peuple", lance posément mais sûrement Jean-Michel Simon, pour Corsica Libara. Il (le peuple ndlr) jugera cette manière de procéder, ces petits arrangements et cette cuisine interne" [...].

"Monsieur Simon, vos leçons de morale, vous pouvez vous les garder. La démocratie, elle s'est exprimée", [...] a répondu Laurent Marcangeli, rappelant au passage les scores de sa majorité, d'abord, aux municipales de 2020, puis le nombre de voix qu'il a su récolter lors du scrutin des législatives de juin dernier dans les bureaux ajacciens.

Stéphane Sbraggia devant la mairie d'Ajaccio, le jour de son élection à la tête de la commune © Radio France - Olivier Castel

Opposition éparpillée, majorité à renforcer ?

"Fidèle à mes valeurs, aux principes de Femu a Corsica et de "Fà Populu Inseme", je vais donc m'atteler à respecter les engagements pris en incarnant une opposition crédible, audible mais surtout constructible", a pour sa part tenu à affirmer le Dr Danielle Antonini. C'est un pas d'écart net dans le positionnement qu'effectuait là l'élue nationaliste vis-à-vis des autres figures de sa famille au sein du conseil, ne serait-ce que par sa présence.

Au-delà de la critique et de la discorde dans la méthode et la forme de l'opposition (qui s'inscrit, elle aussi, dans une certaine continuité) la majorité est, à en croire certains nationalistes, peu renforcée par ce passage de relais.

Sous cape, certains suggéraient même, que la désignation de Stéphane Sbraggia avait fait débat au sein de la majorité. "On est plutôt une majorité soudée. [...] Je suis très confiant et je suis content de pouvoir compter parmi ses énergies" tente de rassurer le nouveau premier magistrat d'Ajaccio, lorsqu'on l'interroge sur la solidité de l'équipe "Marcangeliste" pour la suite de l'aventure.

