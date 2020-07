Alain Anziani élu président de Bordeaux Métropole en l'absence des élus de l'opposition

"Il vaut mieux partir avec élégance que d'être congédié avec arrogance". Patrick Bobet, le président sortant de la métropole se fait le porte-parole des 38 élus du groupe Communauté d'avenir. Il prend la parole avant le scrutin: "Nous sommes congédiés brutalement après cinquante ans de cogestion et de partage de la gouvernance. " Le maire du Bouscat rappelle qu'il y a six ans, la gauche alors minoritaire, s'était vue attribuer 7 postes de vice-présidents. Aujourd'hui, Patrick Bobet accuse directement Pierre Hurmic et ses collègues écologistes d'avoir orchestré l'éviction des élus de droite et du centre. Il conclut par ces mots: "Nous allons vous laisser entre vous et partir avec l'élégance que notre belle métropole mérite".

Les 38 élus du groupe le plus important de l'intercommunalité se lèvent alors et quittent les lieux. Un boycott lourd de sens qui annonce le retour du débat idéologique dans l'enceinte de Bordeaux Métropole.

Le scrutin se déroule en leur absence. Sur 66 votes exprimés, 65 se portent sur le nom d'Alain Anziani, un sur Philippe Poutou.

Le maire PS de Mérignac devient le nouveau président de Bordeaux Métropole.

CONSTITUTION DU BUREAU DE BORDEAUX METROPOLE

la liste et les délégations de chacun deS vingt vice-présidents, dans l’ordre protocolaire.

· Premier vice-président, en charge du pilotage et de l’évaluation du projet de transition métropolitaine : Pierre Hurmic (EELV), maire de Bordeaux

· Vice-présidente en charge de l’aménagement urbain et naturel et du foncier opérationnel : Christine Bost (PS), maire d’Eysines

· Vice-président en charge des stratégies des mobilités et des mobilités alternatives / Prospective 2030 – 2050 : Clément Rossignol Puech (EELV), maire de Bègles

· Vice-président en charge du développement économique et de l’emploi, de l’enseignement supérieur et de la recherche : Stéphane Delpeyrat (Génération·s), maire de Saint-Médard-en-Jalles

· Vice-président à la collecte, au tri et à la valorisation des déchets et à la politique zéro déchet : Patrick Labesse (Société Civile), maire de Carbon-Blanc

· Vice-présidente en charge des finances : Véronique Ferreira (PS), maire de Blanquefort

· Vice-président en charge de l’économie sociale et solidaire et de l’économie de la proximité : Alain Garnier (EELV), maire d’Artigues

· Vice-président en charge de la valorisation du fleuve, du franchissement et du rééquilibrage rive droite : Jean Touzeau (PS), maire de Lormont

· Vice-président en charge des stratégies urbaines, du Plan Local d’Urbanisme, EPT, et gestion des risques inondations et technologiques : Bernard Louis Blanc (Société Civile), adjoint à l’urbanisme de Pierre Hurmic

· Vice-président aux ressources humaines : Jean-François Egron (PS), maire de Cenon

· Vice-présidente en charge de l’eau et de l’assainissement : Sylvie Cassou-Schotte (EELV), adjointe à Mérignac

· Vice-présidente en charge de la proximité et de la déconcentration de l’action métropolitaine : Brigitte Terraza (PS), maire de Bruges

· Vice-présidente en charge du climat, de la transition énergétique et de la santé : Claudine Bichet (EELV), première adjointe à Bordeaux

· Vice-président au logement, à l’habitat et à la politique de la ville : Jean-Jacques Puyobrau (PS), maire de Floirac

· Vice-présidente aux grandes infrastructures de transports routiers et ferroviaires : Claude Mellier (PC), élue à Mérignac

· Vice-présidente en charge du tourisme, des événements métropolitains et des équipements de la métropole : Brigitte Bloch (Société Civile), élue à Bordeaux

· Vice-présidente en charge des transports en commun et stationnement : Béatrice de François (PS), maire de Parempuyre

· Vice-présidente en charge des équilibres des territoires, des relations internationales et du dialogue citoyen : Céline Papin (EELV), adjointe à Bordeaux

· Vice-présidente à la voirie, aux espaces publics et au FIC : Andréa Kiss (Génération·s), maire du Haillan

· Vice-président à la stratégie nature, à la biodivserité et à la résilience alimentaire : Patrick Papadato (EELV), élu à Bordeaux

Les huit conseillers délégués élus au bureau de Bordeaux Métropole

Le bureau de la métropole est également composé de 8 conseillers délégués :

· Conseillère déléguée au numérique : Delphine Jamet (EELV), adjointe à Bordeaux

· Conseiller délégué aux habitats spécifiques inclusifs et à l’accès aux biens essentiels : Maxime Ghesquière (EELV), élu à Bordeaux

· Conseillère déléguée au PLU et au foncier : Marie-Claude Noël (EELV), élue à Bordeaux

· Conseiller délégué à l’OIM Arc Rive droite : Alexandre Rubio (PS), maire de Bassens

· Conseillère déléguée à l’innovation sociale dans l’habitat : Emmanuelle Ajon (PS), adjointe de Pierre Hurmic à Bordeaux et vice-présidente au département

· Conseillère délégué aux multimodalités et aux plans de déplacement des entreprises : Nordine Guendez (PS), maire d’Ambarès

· Conseillère déléguée à la santé : Josiane Zambon (PS), maire de Saint-Louis-de-Montferrand

· Conseillère déléguée aux mobilités alternatives : Isabelle Rami (EELV), élue à Talence