Alain Berthéas est réélu à la tête de la communauté d'agglomération Loire Forez

Première grande décision prise à 88 ce mardi pour la communauté d'agglomération Loire Forez. Le premier conseil communautaire à décidé de prolonger le bail d'Alain Berthéas.

La salle de l’hôtel d'agglomération de Montbrison avait tout juste la place d'accueillir les 133 conseillers venus élire leur président. Au terme d'un vote marqué par la candidature surprise du maire de Savigneux Christophe Breiton, c'est Alain Berthéas qui l'a emporté avec 99 voix sur 129.

Il y avait dans l'air comme un parfum de rentrée des classes pour ce premier conseil communautaire de l'agglomération Loire Forez. Après avoir glissé leur bulletin dans l'urne, il s'agissait pour les conseillers de passer par la case photographie officielle. Pour l'occasion, deux salles étaient ouvertes au public qui pouvait suivre en direct ce premier conseil à 88 communes.

S'il n'y avait pas de doute sur la candidature à sa propre succession d'Alain Berthéas, aucun prétendant ne s'était annoncé. C'est finalement le maire de Savigneux, Christophe Bretton, challenger surprise, qui a décidé d'y aller. "Je pensais déclarer ma candidature plus tôt, mais un décès survenu sur ma commune a retardé mon annonce" explique-t-il.

L'idée m'a aussi été suggérée par d'autres communes. C'est une élection dans laquelle on n'a pas vraiment le temps de faire campagne, mais la démarche est réfléchie et murie. (Christophe Bretton, maire de Savigneux)

La surprise n'a finalement pas eu lieu. Au terme de son élection, Alain Berthéas avait déjà son agenda en tête. Avec le défi de la mutualisation à 88 communes.

Tout de suite, il faut constituer l’exécutif et c'est important. On doit être capable de retrouver l'ensemble des caractéristiques de nos communes. Ensuite, il y a de très gros dossier comme la voirie et l'assainissement et la mise en œuvre de tous nos services communs. La mutualisation ne se décrète pas. Il faut aussi maitriser les dépenses et construire un budget sans être trop ambitieux, mais en étant proche des besoins des habitants. (Alain Berthéas, président réélu de la communauté d'agglomération Loire forez)