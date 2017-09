Alain Bertrand reste le sénateur de la Lozère. Le candidat de la république en Marche l'emporte avec 171 voix sur 349

Elu sous la bannière la république en Marche ....le socialiste Alain Bertrand ne siégera pas dans le groupe LREM

"Je suis socialiste" Copier

Au total, 171 sénateurs élus dans 38 départements métropolitains - de l'Indre-et-Loire (37) aux Pyrénées-Orientales (66), plus ceux d'Ile-de-France - quatre départements (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte) et deux collectivités d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon et Nouvelle-Calédonie). Un siège vacant est également à pourvoir en Savoie.

Les grands électeurs votent au scrutin majoritaire à deux tours dans les départements qui élisent jusqu'à deux sénateurs (35 sénateurs au total) et à la proportionnelle dans les plus grands (136).

Les résultats en Lozère :

Les résultats du second tour

Alain Astruc (DVD) 149

Alain Bertrand (REM) 171

François Gaudry (LFI) 7

Jean-François Pardigon (FN) 1

Jacques Perget (DVD) 2

Les résultats du 1er tour

I : 34V : 347

E : 346

Abs : 0,57%

Candidats Voix %

Alain Astruc (DVD) 72 20,81%

Alain Bertrand (REM) 139 40,17%

François Gaudry (LFI) 11 3,18%

Robert Aigoin (PCF) 30 8,67%

Jean-François Pardigon (FN) 1 0,29%

Jacques Tardieu (DVD) 3 0,87%

Patrice Saint-Léger (DVD) 56 16,18%

Jean-Paul Pourquier (LR) 29 8,38%

Jacques Perget (DVD) 5 1,45%