Alain Carignon : "Je n'ai pas de leçon à recevoir de la majorité Piolle"

Grenoble, France

"Ce n'est pas une question personnelle, si je suis ici c'est parce que Grenoble est en crise, ma personne n'a pas d’intérêt, _l’intérêt c'est la ville_." Alain Carignon feint de minimiser la portée de son retour. Mais s'il revient dans l'arène, sans attendre les élections de mars, c'est pour endosser le costume d'unique opposant, et incarner l'alternance. Si on l'écoute, c'est lui ou le chaos qui attend la capitale des alpes en mars prochain.

Eric Piolle ne veut débattre qu'avec ceux qui pensent comme lui

"Avec Eric Piolle, Grenoble est devenue la première ville de France pour ce qui est de l'endettement. En 2008 avec Michel Destot (ancien maire PS) Grenoble est devenue la première ville en terme d'impôts par habitant, et pendant ce temps là, les équipements publics se dégradent, la ville décline" argumente-t-il. Cette situation exige selon l'ancien maire, dont le dernier mandat s’était achevé en détention provisoire avec à la clé une condamnation en 1996 pour corruption., que Grenoble renoue avec sa tradition de grands débats publics. Or, selon lui son lointain successeur "étouffe les discussions car il ne veut débattre qu'avec ceux qui sont d'accord avec lui. Ce n'est pas l'histoire de la ville, Grenoble est une ville de débats, il faut qu'on retrouve le goût du débat."

Je n'ai pas été condamné à rembourser le moindre euro pour la ville car je n'ai rien pris

Alain Carignon accuse Eric Piolle d'être à la manœuvre dans le déchaînement de haine qui (le) vise : tracts, tags inscrits sur les murs, il demande qu'une bonne fois pour toutes, on arrête d'utiliser son passé judiciaire. "Il n'y a pas un euro du budget de la ville qui concerne l'époque ou j'étais aux affaires, plus aucun emprunt en cours, je n'ai pas été condamné à rembourser le moindre euro pour la ville car je n'ai rien pris, il va falloir qu'on m'explique comment tout cela ( ndlr : la situation actuelle des finances de la ville) pourrait être"la faute à Carignon".

Alain Carignon invité de France Bleu Isère ce lundi matin à l'occasion de son retour au conseil municipal

Je n'ai pas de leçon de féminisme à recevoir

Interrogé sur le fait qu'il a souhaité retrouver un fauteuil d'élu, avant même les élections et que, pour se faire, il a fallu obtenir la démission de deux femmes, Alain Carignon réplique sèchement. "Les deux femmes en question ont rejoint mon équipe d'une part, et d'autre part, je n'ai pas de leçons à recevoir de Mr Eric Piolle parce qu’il a licencié la seule femme dirigeante d'une société d'économie mixte à Grenoble, pour caser un de ses amis, l'ancien élu Pierre Kermen. Cette dame a été licenciée sans aucun motif professionnel" affirme Alain Carignon.

Ce budget ne passera pas l'hiver

La séance du jour est consacrée au vote du budget pour 2020, mais selon Alain Carignon : _"c'est un faux budget, il ne passera pas l'hiver donc quelque que soit le résultat de l'élection de mars, nous nous retrouverons ensuite"_conclut Alain Carignon, confirmant ainsi son intention de siéger quelque soit le verdict des urnes.