Alain Carignon : "Je serai le premier maire éco-responsable de Grenoble"

Invité de France Bleu Isère ce vendredi matin à l'occasion de l'inauguration le même jour de son siège de campagne, l'ancien maire de Grenoble ne fait plus mystère de ses ambitions. Alors même qu'il refuse toujours d'annoncer clairement qu'il sera candidat, Alain Carignon se voit déjà dans la peau du "premier maire éco-responsable de Grenoble".

Le leader du collectif "société civile pour l'alternance" martèle sa volonté de "recréer une ville où il fait bon vivre, une ville qui réduise la pollution qui retrouve de l'attractivité et qui redonne envie de venir vivre à Grenoble." Il a de nouveau évoqué son souhait de transformer les pentes de la Bastille en parc de la biodiversité, parlé des moyens de transports, de l'accès à Grenoble, de sa volonté de créer un monorail à propulsion solaire entre Voreppe et Crolles pour pallier les interminables embouteillages aux abords de la ville.

Interrogé sur la faisabilité d'un tel projet, l'ancien maire de Grenoble dans les années 80 rappelle son action passée : "Est ce que c’était fantaisiste de créer le tramway en 1983 ? non ! on l'a fait et aujourd'hui pourtant c'est le tramway qui est ringard, il faut faire un saut qualitatif et quantitatif pour permettre à nouveau d'entrer dans la ville."

En finir avec le dogmatisme des verts

Alain Carignon promet une ville écologique mais débarrassée du "dogmatisme des verts" pour en faire le "Davos de l'intelligence artificielle". Quant à ses adversaires à droite qui tentent de monter une liste contre lui, il les traite avec mépris citant le Général de Gaulle : "Tout ce qui grouille, grenouille et scribouille n'a pas d'importance. Il y a ceux qui veulent se faire élire sur les problèmes, et ceux qui veulent se faire élire pour résoudre les problèmes, moi je n'appartiens pas à la première catégorie."

La faiblesse d'Emilie Chalas c'est d'avoir été imposée par un appareil parisien

S'il concentre ses attaques sur le maire sortant Eric Piolle, il n'en oublie pas pour autant de décocher quelques flèches à la candidate LREM Emilie Chalas qui "a la faiblesse d'avoir été désignée, imposée par un appareil parisien, alors que le temps n'est plus aux partis, aux étiquettes."

Au fond de lui, pense-t-il vraiment être élu maire ou bien cherche-t-il uniquement à retrouver un mandat de conseiller municipal pour laver son honneur et retrouver ainsi une tribune et une légitimité ?Réponse : "Pas de rancœur, pas de revanche, juste l'envie de porter et de partager un projet avec et pour les grenoblois."