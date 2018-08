Alain Carignon est en 17ème position de la liste des organisateurs. Pourtant c'est bien lui le leader du groupe. Personne parmi ses co-listiers n'imagine un autre maire que lui.

On a jamais vu une campagne électorale pour les municipales commencer aussi tôt. Les élections auront lieu en mars 2020. Et déja on s'agite dans les partis et les mouvements. Stéphane Gémany, La république en Marche et Alain Carignon sont en campagne depuis le printemps.

Ce vendredi 31 août, à 18 mois de l'échéance, l'ancien maire de Grenoble ( 1983 - 1994 ) intensifie sa campagne. Il va organiser, samedi 8 septembre de 15h à 17h, un Forum Citoyen pour l'Alternance. Il a tenu une conférence de presse ce vendredi pour annoncer l'événement en présence d'une dizaine de partisans

Alain Carignon parait en forme, il arpente la ville à pied plusieurs fois par semaine comme lorsqu'il était maire. Et on dirait qu'il s'inspire des autres. Les mots "Forum Citoyen" rappelle plutôt la gauche qui avait gagné les municipales de 2014. Et malgré son passé de Ministre de droite, c'est une liste "société civile" qu'il essaie de monter. Olivier Corneloup, restaurateur, fait partie des organisateurs.

Puisqu'il n'a jamais pu rassembler la droite "politique" à Grenoble, Alain Carignon, en appelle, aujourd'hui, aux citoyens qui ne veulent plus des gauchistes à la mairie.

4 thèmes , 4 ateliers dans les 4 coins de la place Martin, en plein-air, comme l'avait fait la République en marche avant de gagner les législatives de l'an dernier. Frédéric Tosque, dirige une PME Informatique, c'est lui qui gère le dispositif .

Les 50 membres de la société civile qui soutiennent la démarche d'Alain Carignon

