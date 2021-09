Alain Carignon tacle Eric Piolle, jugé "pas assez écologiste", et alerte la Commission européenne

Le chef de l'opposition de droite municipale, Alain Carignon a réuni ses alliés, ce mercredi 15 septembre. Objectif, tacler la municipalité en place sur le domaine de l'écologie. Pour l'ancien ministre, Eric Piolle ne tient pas ses engagements verts, et il en alerte le Commissaire européen à l'environnement. Ses services avaient décidé de nommer Grenoble "capitale verte européenne" pour 2022.

"Il n'y a aucun réel contrôle, tout se fonde sur des déclarations", explique d'emblée Alain Carignon. "Nous ne voulons pas qu'on nous retire ce label, tant mieux pour Grenoble, mais nous aimerions que la Commission alerte Eric Piolle". Selon l'élu d'opposition, la mairie ne tient pas ses promesses sur des sujets stratégiques.

Ses collègues au conseil municipal détaillent chacun un sujet : la friche Allibert, où "la mairie a refusé notre idée d'y mettre en place une ferme agricole, expose Nicolas Pinel. Et maintenant on entend qu'Eric Piolle nous propose de mettre 25 000 fermes urbaines au niveau national." Y passent aussi la bétonisation de la ville, jugée trop importante, l'un des anciens bâtiments de l'université racheté par un promoteur immobilier pour y installer des logements, la gestion des déchets et la qualité de l'air, jugées pas assez satisfaisantes pour l'opposition.

Une discussion engagée avec la municipalité

Dans un courrier à la Commission, Alain Carignon a donc exposé ses opinions sur ces sujets. L'institution européenne lui a répondu, en assurant qu'"une discussion sera engagée entre la direction générale de l'environnement et la municipalité [...] afin de s'assurer que ces activités sont cohérentes avec les engagements de Grenoble pour 2022." La Commission qui rappelle tout de même que "l'objectif du prix est de reconnaître les autorités locales pour leurs efforts passés, présents et futurs en matière d'action environnementale locale. [...] Le prix est un programme de reconnaissance, dans le cadre duquel une lettre d'intention est signée entre la ville et la Commission européenne sous la forme d'un document non contraignant."

La Commission n'aura donc, a priori, aucun cadre légal pour contraindre la ville à être plus verte, comme le voudrait l'opposition municipale.