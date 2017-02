Alain Chrétien derrière Fillon quoi qu'il arrive

Pour Alain Chrétien, député Les républicains de Haute Saone, Francois Fillon a bien fait de s'excuser même si c'est un peu tard, il est à ses yeux le seul candidat capable de proposer un projet de rupture et de redressement mais il reste des cicatrices.

"Il fallait le faire". Ainsi réagit Alain Chrétien , député LR de haute saone à l'exercice de contrition réalisé par Francois Fillon pour sortir du "Penelope gate" et relancer sa campagne pour la présidentielle. "Il fallait le faire, les Francais l'attendaient...c'est un peu tard , il a mis du temps car il a été sonné par la violence de l'attaque". "Francois Fillon rajoute Alain Chrétien paye 40 années de pratiques qui ne sont plus acceptés par les Francais. "

Alain Chrétien : "Il va falloir changer la loi"

Alain Chrétien : "ce sont des pratiques qui ne sont plus acceptées par les Francais"

Il y a 6 mois Alain Chrétien comme parlementaire a proposé de supprimer le régime spécial de retraite des députés, il s'est alors fait sermonner dit il par ses collègues. Ce type de réforme sera indispensable à mener dans l'avenir.

Alain Chrétien "on vote pour qui ??? il s'agit de choisir celui qui pourra appuyer sur le bouton nucléaire"

Alain Chrétien "vous imaginez Monsieur Macron face à Poutine ?"

Pour convaincre les militants déboussolés par les affaires, Alain Chrétien est convaincu que Francois Fillon est le plus apte à diriger le pays , le seul à pouvoir proposer un programme de rupture et redresser la France. Le député de Haute Saone n'imagine pas un Emmanuel Macron face à Poutine, il dénonce ce candidat qui promet le bonheur à tout le monde. Alain Chrétien qui veut bien que l'on parle des affaires familiales de Monsieur Fillon mais qui rappelle que certains sont prêts à voter pour toute une famille Madame le Pen , pour le grand père et pour la nièce . Le député de Haute saone rappelle qu'il s'agit d'élire le président de la 5ème puissance mondiale qui aura le pouvoir d'appuyer sur le bouton nucléaire. Il ne voit pas qui d'autres que Fillon pour diriger le pays même s'il restera des cicatrices .