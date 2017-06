Alain Chrétien (LR Haute-Saône) : "je demande la démission d'Alain Joyandet"

Le député-maire de Vesoul Les Républicains, Alain Chrétien accuse le sénateur Alain Joyandet d'être responsable de la défaite du parti dans la 1e circonscription de Haute-Saône. Il demande sa démission au micro de France Bleu Besançon.

C'est une défaite qu'il n'est pas prêt d'avaler. Alain Chrétien est le député LR sortant de la 1e circonscription de Haute-Saône. Il a choisi cette année de ne pas briguer un nouveau mandat, mais de laisser la place à sa suppléante, Marie Breton.

Ils arrivent ce dimanche en troisième position du premier tour de l'élection législative, avec 17,4% des voix. Devant, un autre candidat des Républicains. Dimitri Doussot, qui a recueilli 12,5% des suffrages. Un score qu'Alain Chrétien dénonce. Pour le député sortant, "la faute incombe à Alain Joyandet qui nous a envoyé son assistant parlementaire, contre nous début avril" a-t-il assuré sur l'antenne de France Bleu Besançon ce dimanche.

"Je demande sa démission de ses fonctions de secrétaire départemental", Alain Chrétien

Le député sortant accuse le sénateur de Haute-Saône d'avoir été nommé par Paris, et non pas Les Républicains du département. Il remet même en question son statut de chef des Républicains de Haute-Saône, se positionnant en faveur de Stéphane Kroemer : "lui est président élu des Républicains de Haute-Saône et il nous soutenait totalement".

"Alain Joyandet porte l'entière responsabilité de cet échec", Alain Chrétien

Alain Chrétien défend son mandat, assurant avoir été "soutenu par le Président de la Fédération des Républicains, par tous les cadres locaux". Il critique le score de ces deux candidatures aux couleurs LR de "minable". Et ne mentionne jamais Dimitri Doussot par son nom, rappelant uniquement sa fonction d'assistant parlementaire d'Alain Joyandet. Car c'est bien le sénateur de Haute-Saône qu'il met en cause ce dimanche soir. Pour Alain Chrétien, il s'agirait même d'une candidature dissidente.

Le maire de Vesoul ne remet pas en cause les scores de Barbara Bessot-Bessot, candidate de La République en Marche (28,6%), et de Léonie Cugnot, candidate du Front national (19,3%) ; mais assure qu'une union de la droite aurait changé la donne.