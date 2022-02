Après lui avoir retiré ses délégations, le conseil d'agglomération de Perpignan Méditerranée Métropole a voté ce lundi soir la destitution d'Alain Ferrand de son poste de vice-président. Le maire du Barcarès a longuement plaidé sa cause.

Alain Ferrand n'est plus vice-président de l'agglomération de Perpignan

Le vote de ce lundi soir est sans équivoque : le conseil de Perpignan Méditerranée Métropole destitue Alain Ferrand de son poste de vice-président, 51 élus ont voté contre son maintien, 25 ont voté pour, 9 ont voté blanc.

Le maire du Barcarès avait déjà été démis de ses délégations à l'agglomération il y a quelques semaines. Ce vote acte donc officiellement la mise à l'écart d'Alain Ferrand de la communauté urbaine de Perpignan.

Alain Ferrand a d'abord plaidé sa cause

Pendant presque un quart d'heure, Alain Ferrand a tenu à rappeler ce qui lui était reproché, qu'après dix mois de procédures, l'enquête n'avait abouti à rien. Il se dit victime d'une "opposition violente" au sein de son conseil municipal et a insisté sur la présomption d'innocence qui lui était due : "Une mise en examen, cela ne veut pas dire coupable."

Le maire du Barcarès a évoqué son passage en détention : "J'ai souffert, il faut du courage", "Quand vous êtes enfermé de manière arbitraire [...], le moindre élément peut vous faire basculer. Mais heureusement, j'ai reçu beaucoup de courriers de soutien."

"Je n'ai pas le droit d'abandonner la confiance des Barcarésiens" - Alain Ferrand, maire du Barcarès

À cet instant, Alain Ferrand a décoché quelques flèches en direction du président de Perpignan Méditerranée, Robert Vila : "La lettre que tu m'as envoyée, Robert, elle m'a fait autant de mal que ne l'aurait fait la corde pour un pendu." Alain Ferrand fait allusion au courrier du président lui annonçant la procédure de destitution de sa fonction de vice-président. "J'ai voulu venir ici, droit devant vous, pour solliciter à nouveau votre confiance, parce que je n'ai pas le droit d'abandonner la confiance des Barcarésiens, ni d'abandonner mon honneur, ni celui de mes enfants", a conclu celui qui était sur le point de perdre son siège.

S'en est suivi une succession de prises de paroles. Jacqueline Irlès, maire de Villeneuve-de-la-Raho, a fait un parallèle avec l'affaire Bouille, à Saint-Cyprien, l'ancien maire qui s'est pendu pendant sa détention. Elle a fait appel au respect de la présomption d'innocence.

Le maire de Toulouges, Nicolas Barthe, est allé dans le même sens : "L'émotion ne doit pas prendre le pas sur notre conduite. Pour le moment, notre collègue est innocent, nous devons garder la tête froide et laisser la justice travailler."

"La seule question que l'on doit se poser est : est-ce que les conditions sont réunies pour qu'Alain Ferrand exerce ses fonctions sereinement ? Pour moi, la réponse est non" - Jean-Paul Billès, maire de Pézilla-la-Rivière

À l'inverse, plusieurs élus ont insisté sur le fait que la situation judiciaire d'Alain Ferrand n'était plus compatible avec sa fonction. "La personne et le maire, je les respecte infiniment. Il faut laisser la justice en dehors de cette assemblée. Mais la seule question que l'on doit se poser est : est-ce que les conditions sont réunies pour qu'Alain Ferrand exerce ses fonctions sereinement ? Pour moi, la réponse est non", a argumenté Jean-Paul Billès, maire de Pézilla-la-Rivière.

En mai 2021, Alain Ferrand a été mis en examen pour extorsion en bande organisée. Fin janvier, il avait été placé en détention provisoire à Perpignan, puis dans les Bouches-du-Rhône pour non-respect de son contrôle judiciaire. La chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné sa remise en liberté le 10 février dernier.

Plus d'informations à suivre...