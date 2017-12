Seine-Saint-Denis, France

Les propos du philosophe Alain Finkielkraut au sujet de l'hommage populaire à Johnny Hallyday, samedi dernier à Paris, n'en finissent plus de faire réagir. Dimanche sur la radio RCJ, il dénonçait l'absence de "non-souchiens", lors de cet hommage, saluant la présence du "petit peuple blanc descendu dans la rue". Dans la foulée, l'ancien ministre (LR) Dominique Bussereau estimait lundi sur Sud Radio qu'il n'avait "pas vu le peuple de Seine-Saint-Denis" dans la rue. "C'est vrai que les banlieues n'y étaient pas" a commenté pour sa part Laurent Joffrin, directeur du journal Libération dans un reportage de France 2 (à partir de 1'45").

Une tribune publiée sur le Bondy Blog

Ces trois sorties ont passablement agacé des élus de Seine-Saint-Denis. 28 élus dont 20 du 93 signent ce mercredi une tribune publiée par le Bondy Blog intitulée "Messieurs Finkielkraut, Bussereau, Joffrin, vous savez ce qu’elle vous dit la Seine-Saint-Denis ?". Ils dénoncent les propos "gravissimes" des trois personnalités qui "essentialisent" selon eux, les habitants du département.

"Des propos racistes" pour un adjoint au maire de Saint-Denis

C'est une tribune "coup de gueule pour éveiller les consciences" explique au micro de France Bleu Paris Bally Bagayoko, adjoint au maire (PCF) de Saint-Denis. "Considérer qu'il y aurait une police des souches ethniques, des souches qui consistent à identifier des populations plus blanches que d'autres, plus français que d'autres, c'est un non sens total" adjoute-t-il, dénonçant des "propos racistes" tenus par de "soit disant intellectuels".

"Nous sommes dans un monde de plus en plus métissé et la synthèse de ce monde se trouve dans les quartiers populaires" estime l'élu.