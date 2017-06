Alain Gest démissionne de la présidence de la fédération de la Somme des Républicains

Après sept ans à la tête de la fédération des Républicains dans la Somme, Alain Gest a annoncé ce mercredi qu'il démissionnait de la présidence. Sa décision prendra effet le 9 septembre prochain, au lendemain de la fête de la Waide, mais il reste membre de son parti.

Il a décidé de se "consacrer exclusivement à Amiens et à son agglomération" : Alain Gest, 66 ans, a annoncé ce mercredi qu'il démissionnait de la présidence de la fédération des Républicains dans la Somme. Cette décision prendra effet au lendemain de la fête de la Waide, l'événement de la rentrée des Républicains dans le département, le 9 septembre prochain.

"Je ne me sens pas en phase avec ce climat général"

Alain Gest regrette les divisions locales et nationales dans le camp des Républicains : "Devant tant de divergences, il me fallait prendre une décision sauf à devoir manier la langue de bois pendant des semaines" a-t-il déclaré dans un discours, au regard des résultats de l'élection présidentielle, et celles des élections législatives.

Le président d'Amiens Métropole déplore que son action "soit polluée par des responsabilités dans un parti où ceux qui ne font rien pour l'animer dépensent tant d'énergie dans la critique". Il restera malgré tout membre du parti Les Républicains.