Alain Juppé à Bordeaux Métropole : c'était "la dernière séance"

Bordeaux, France

L'ordre du jour du conseil de Bordeaux Métropole a été éclipsé vendredi matin par un long préambule. Le jour était historique. C'était le dernier conseil présidé par Alain Juppé, deux jours après avoir annoncé qu'il quittait ses mandats pour aller siéger au Conseil Constitutionnel.

Standing ovation à la Métropole comme la veille à la mairie

C'est d'abord Alain Juppé qui s'est exprimé, "ému" comme la veille lors de sa conférence de presse à la mairie de Bordeaux, "pour sa dernière séance". Il a déclaré avoir servi cette institution "avec beaucoup de bonheur, d'enthousiasme. Notre agglomération s'est beaucoup transformée, au point que parfois maintenant, on considère qu'elle est trop attractive et trop rayonnante". Il a également salué "un travail collectif, car un président n'est rien sans la confiance des élus qui l'entourent". Il a également confirmé qu'il passe le relais, à Patrick Bobet le maire LR du Bouscat : "un bon maire, un bon adjoint aux finances qui connaît bien les rouages de l'institution, un homme de rassemblement et bienveillant". L'ensemble des élus se sont ensuite levés pour l'applaudir, avant de lui rendre un hommage appuyé.

"Ni une éloge funèbre, ni un pot de départ à la retraite"

Ils ont été successivement neuf élus métropolitains, à prendre la parole pour saluer le départ d'Alain Juppé, représentants de la majorité et de l'opposition, à l'exception du Parti Communiste et du Rassemblement National. Neuf discours d'hommage, 45 minutes en sens unique, dans un silence de cathédrale. Au point qu'Alain Juppé fasse remarquer à Pierre Hurmic qui voulait lui-aussi "simplement une minute pour s'exprimer", qu'il ne fallait pas "que cette séance se transforme en éloge funèbre !". Ce ne sera "pas non plus le pot de départ à la retraite d'un collègue", lui a renvoyé l'élu vert, qui a promis de lui envoyer à Paris "des cartes postales du grand stade et de Darwin".

Le premier des hommages est venu du maire PS de Mérignac Alain Anziani, vice-président qui siège à côté d'Alain Juppé. Il a parlé d'émotion lui aussi, d'esprit de dialogue qui a caractérisé leurs relations, dans la lignée de la cogestion démarrée avec Jacques Chaban-Delmas puis Michel Ste-Marie. "Cette institution aurait pu devenir un champ de bataille, mais vous ne l'avez pas voulu".

"Moi aussi j'ai été blessé par vos propos mais il n'y a pas de démocratie sans débats"

Autre échange marquant entre Michèle Delaunay son opposante farouche au sein du PS (qui l'avait battu aux législatives de 2007) et Alain Juppé. Elle lui a rendu hommage aussi, tout en faisant remarquer "la dureté de vos réactions, de vos paroles qui m'ont profondément blessé". "Merci madame. J'ai été moi aussi blessé souvent par vos propos. Mais bon, il n'y a pas de démocratie sans débats".

Vincent Feltesse également au Parti Socialiste qui l'avait précédé dans ce siège de patron de la CUB à l'époque, a loué ses qualités. "Une des choses qui m'a bluffé chez vous, c'est la vision que vous aviez en arrivant. Et finalement sur le tramway, sur les ponts, il y avait un projet cohérent qui arrive à maturité aujourd'hui". "Merci d'avoir trouvé les mots justes Vincent. Nous n'étions sans doute pas fait pour nous entendre (différence de générations et de conviction politique) mais nous nous sommes entendus et ça a été pour moi, du bonheur".

"Fier de dire que j'ai été à l'école Juppé"

"Je suis fier de pouvoir écrire sur mon CV que j'ai été à l'école Juppé" a encore expliqué Alain Turby, le maire de Carbon-Blanc issu des rangs de la majorité Communauté d'Avenir. Hommages en sens unique d'une assemblée orpheline. "Merci" a conclu Alain Juppé. "Je pars serein parce que j'ai confiance en vous. Je n'ai que deux regrets. Ne pas être des inaugurations du pont Simone Veil, et de la ligne D du tramway".

Un début de séance communautaire également marqué par les adieux de Virginie Calmels, qui a évoqué "une riche expérience même si elle n'a pas été épargnée". "La politique est une mission, pas un métier, et mon métier de chef d'entreprises me manquait". Elle quitte ses mandats à la mairie de Bordeaux et à Bordeaux Métropole mais restera élue à la Région.