Alain Juppé à Limoges : "Je soutiens tous les dossiers de désenclavement de Limoges"

Limoges, France

Le Maire de Bordeaux et ancien Premier Ministre Alain Juppé a participé ce jeudi après-midi à Limoges à une réunion de travail avec le Maire de Limoges, Emile-Roger Lombertie. Les deux élus travaillent à "trouver des pistes de coopération" à approfondir entre les deux plus grandes villes de la région Nouvelle-Aquitaine.

Et ce n'est pas la grande sœur qui vient donner des leçons ou des conseils à la petite sœur, a assuré le Maire de Bordeaux. Pour lui, les deux villes ont beaucoup de choses à partager pour s'enrichir mutuellement.

Le désenclavement de Limoges profitable à Bordeaux

Le désenclavement du Limousin pourrait, par exemple, être directement profitable à Bordeaux a expliqué Alain Juppé. "Je soutiens tous les dossiers de désenclavement de Limoges" a-t-il déclaré à France Bleu Limousin. "Je soutiendrai notamment la mise à 2X2 voies de la RN147, absolument nécessaire pour désenclaver Limoges" a estimé l'ancien Premier Ministre. "Et puis nous allons travailler à ce que pourrait être un _axe Nord-Sud_, qui emprunterait l'A20 pour se brancher ensuite sur l'A89, et puis filer vers l'A65 et la frontière espagnole. Ça m'intéresse évidemment au titre de l'allègement du trafic sur Bordeaux et sa rocade" a indiqué Alain Juppé.

Évoquant d'autres perspectives dans le domaine universitaire et dans le domaine de la santé, Alain Juppé a indiqué avoir "invité Monsieur Lombertie à Bordeaux, pour signer sans doute un accord de partenariat dans les prochains mois" a-t-il conclu.