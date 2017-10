Alain Juppé et Edouard Philippe se retrouvent à Bordeaux, Virginie Calmels ne sera pas là

Le Premier ministre Edouard Philippe sera ce vendredi à Bordeaux pour une courte visite qui devrait surtout valoir pour la photo avec Alain Juppé. A l'heure où Virginie Calmels, l'adjointe de Juppé, accuse Edouard Philippe d'avoir plombé la course à l'Elysée du maire de Bordeaux.

Edouard Philippe sera à Bordeaux ce vendredi après-midi. Le Premier ministre vient rencontrer les élus de la Métropole avant de prononcer un discours devant les 4.000 avocats qui tiennent leur convention au parc des expositions. Le programme a été réduit ce jeudi. Et ce sera finalement un déplacement essentiellement politique.

Pas de séquence polémique

La venue du Premier ministre à Bordeaux vaudra d'ailleurs surtout pour les retrouvailles d'Edouard Philippe avec Alain Juppé, son mentor en politique lorsqu'il était maire du Havre. Pour le reste, le déplacement a été réduit à sa plus simple expression. Edouard Philippe, qui sera en fin de matinée à Marseille pour le congrès de l'Assemblée des départements de France, n'arrivera qu'un peu avant 16 heures à Bordeaux où il sera accueilli par Alain Juppé dans les jardins de l'hôtel de ville. Les deux hommes rejoindront rapidement Mériadeck pour une réunion avec les élus à l'hôtel de Bordeaux Métropole. Le Premier ministre est ensuite attendu au parc des expositions pour prononcer à 18h un discours devant les avocats réunis en convention depuis hier. Mais il n'y aura pas de séquence polémique puisque le passage sur l'ancien site de Santé Navale sur la thématique du logement a été supprimé ainsi que la conférence de presse qui devait suivre.

Virginie Calmels ne sera pas là

Virginie Calmels ne sera pas présente pour la visite d'Edouard Philippe. L'adjointe d'Alain Juppé engagée dans la campagne de Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains préfère faire profil bas. Il faut dire qu'elle a été recadrée ce jeudi par le maire de Bordeaux après avoir accusé notamment Edouard Philippe d'être à l'origine de la défaite du maire de Bordeaux dans la course à l'Elysée. Mais Virginie Calmels persiste et signe.

L'équipe d'Alain Juppé a sous-estimé la communication et l'image.

Virginie Calmels : "Ce n'est pas une accusation, c'est un constat." Copier

La peut-être n°2 des Républicains estime qu'il existait deux lignes lors de la campagne des primaires, celle de "l'identité heureuse" incarnée par Edouard Philippe et le conseiller politique Gilles Boyer, et celle "Pour un Etat fort" dont elle se revendique. Aujourd'hui, les premiers ont rejoint Macron et les autres restent aux Républicains. Virginie Calmels se défend "d'avoir porté des accusations" et revendique "un régalien fort et solide".

Je ne me suis jamais défaussé de mes échecs sur autrui. Ma gratitude envers E. Philippe et G.Boyer notamment est entière. — Alain Juppé (@alainjuppe) October 18, 2017

Quant à la réaction d'Alain Juppé, Virginie Calmels estime qu'il "montre à quel point il a de la hauteur". "C'est un homme d'Etat qui n'incrimine pas ses équipes, conclut-elle. C'est tout à son honneur".