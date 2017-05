Alain Juppé et la tentation Macron à droite : "Il vaut mieux rassembler qu'exclure"

Alors que François Baroin a menacé d'exclure les Républicains qui souhaiteraient accompagner la nouvelle majorité présidentielle, le maire de Bordeaux adopte ce mardi une autre ligne. "L'exclusion est toujours un aveu de faiblesse" affirme Alain Juppé.

Alain Juppé était attendu lors de son traditionnel point presse d'avant conseil municipal sur la rumeur Edouard Philippe à Matignon. Le nom du maire du Havre a été cité comme possible premier ministre d'Emmanuel Macron. Le maire de Bordeaux a d'abord répondu par un "No comment". Avant d'en dire un tout petit peu plus, mais sans s'engager. "Il a été mon bras droit, a affirmé Alain Juppé. C'est un homme de grande qualité. J'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour lui". Fermez le ban.

"Attendons de voir ce que veut faire M. Macron"

Alain Juppé s'est montré plus disert sur les semaines à venir. Tout en restant très prudent. "Tout va dépendre de ce que va faire le président de la République. Je n'ai pas d'information sur le nom du Premier ministre. On verra également quel sera son gouvernement. A partir de là quel sera le choix des Français lors des élections législatives. Je pense que les Français n'ont pas envie qu'on laisse planer l'idée que l'on va s'engager dans une opposition brutale. Il faut faire réussir la France et les réformes indispensables. On verra si les conditions sont réunies pour le faire. Cela dépendra beaucoup du président de la République".

Alain Juppé : "Il vaut mieux rassembler qu'exclure." Copier

Pas sur la ligne Baroin

En attendant, place donc aux législatives. "Il faut que nous présentions nos candidats sur la base d'une plateforme qui représente les diverses sensibilités de notre famille politique, la droite et le centre, estime Alain Juppé. Ceci est en cours. De ce que je connais de cette plateforme, rien ne me choque a priori". Mais faut-il sanctionner ceux qui veulent accompagner la nouvelle majorité présidentielle ? Nommé pour conduire la bataille des législatives, François Baroin a averti : "Ceux qui choisissent Macron, ils seront En Marche! mais plus Républicains". Alain Juppé se veut plus conciliant. Le maire de Bordeaux pense qu'il "vaut mieux rassembler qu'exclure". "L'exclusion est toujours un aveu de faiblesse. Il faut au contraire rassembler les conditions que que tout le monde se sente bien au sein de notre famille. Il y a des problèmes, des divergences peut-être fondamentales. Il faudra les aborder sereinement le moment venu. Après les élections, le parti devra réfléchir sur son éventuelle recomposition". Quant à son propre rôle dans les semaines à venir, ce sera uniquement à Bordeaux. Alain Juppé n'a pas l'intention de redescendre dans l'arène. S'il a "pris du recul, ce n'est pas pour revenir".

