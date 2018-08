Alain Juppé et Nicolas Hulot devant la gare de Bordeaux lors de l'inauguration de la LGV Paris-Bordeaux.

Bordeaux, France

Alain Juppé n'a pas tardé à réagir à la démission surprise de Nicolas Hulot annoncée ce mardi matin sur l'antenne de France Inter. Le maire de Bordeaux s'est exprimé sur Twitter et s'est déclaré "impressionné par sa hauteur de vue et la noblesse de sa démarche". En se projetant vers l'avenir, Alain Juppé estime que la démission de Nicolas Hulot doit servir d'électro-choc et inciter chacun à changer vis à vis des enjeux de l'environnement.

J’écoute Nicolas Hulot qui annonce son départ du gouvernement. Je suis impressionné par sa hauteur de vue et la noblesse de sa démarche. J’espère qu’au delà du buzz politique inévitable, cette décision nous incitera tous à réfléchir et à changer. — Alain Juppé (@alainjuppe) August 28, 2018

La première adjointe d'Alain Juppé, Virginie Calmels, dresse quant à elle un parallèle avec sa propre situation il y a quelques semaines face à Laurent Wauquiez au sein des Républicains.

Quand on est sincère dans son engagement toute instrumentalisation de ses propres convictions devient insupportable et vite intenable ... la sortie s’imposait ! https://t.co/YOxfdy1YfO — Virginie Calmels (@VirginieCalmels) August 28, 2018

Réaction également dans l'agglomération bordelaise du maire de Pessac Franck Raynal qui dénonce "l'inaction du gouvernement".

Je salue @N_Hulot pour son courage et son honnêteté !

Rien ne pouvait être fait.

Mais quel dommage . Si lui n'a pas réussi à changer le cours des choses, qui le pourra ?

Je suis déçu que l'inaction de ce gouvernement pour l'environnement l'ait poussé à cette décision. — Franck Raynal (@RaynalPessac) August 28, 2018

Quant au député LREM du Libournais Florent Boudié, il estime que cette démission constitue un "avertissement". Il estime qu'il faut effectuer en matière d'écologie "des choix de rupture".