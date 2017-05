Alain Juppé : "Marine Le Pen a tiré sans cesse le débat vers le bas"

Au lendemain du débat d'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le maire de Bordeaux Alain Juppé a livré son sentiment. Un débat "pas tout à fait à la hauteur des enjeux" selon lui, il pointe comme principale raison à cela la prestation de la candidate du Front National.

Ce jeudi, au lendemain du débat d'entre-deux tours, Alain Juppé n'a pas tardé à donner son opinion sur la joute entre les deux candidats. Il l'a d'abord fait par le biais d'un tweet lapidaire : "Qu'elle a été mauvaise ! Brouillonne, agressive, sarcastique. Comment imaginer une telle personne Présidente de la République ?".

Qu'elle a été mauvaise! Brouillonne, agressive, sarcastique. Comment imaginer une telle personne Présidente de la République ? — Alain Juppé (@alainjuppe) May 4, 2017

Ce qu'Alain Juppé a pensé du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Copier

"Marine Le Pen n'a pas les qualités pour devenir le chef de l'État"

Le maire de Bordeaux a plus tard précisé sa pensée dans un billet sur son blog intitulé : "Il n'y a pas photo !", avant de la développer en marge de la présentation de "Bordeaux fête le fleuve". Et s'il n'y a selon lui pas photo, c'est que Marine Le Pen est passée à côté. "Elle a sans cesse tiré ce débat vers le bas, pas la virulence de ses attaques contre Emmanuel Macron et par l'accumulation de contre-vérités dénoncées par des journalistes et des économistes. Par l'inconsistance de ses propositions aussi, chaque fois cela consistait à critiquer le passé ou l'adversaire, et jamais à présenter son propre programme. On a pris conscience qu'une telle personne n'a pas les qualités pour devenir le chef de l'État".

►►► À lire aussi : "Marine Le Pen a intégré la défaite" selon le politologue bordelais Jean Petaux

Alain Juppé qui appelle à voter en faveur d'Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême-droite et qui affirme partager certaines des opinions du candidat d'En Marche ! : "Je ne suis pas en accord à 100% avec lui, loin de là, mais je me retrouve sur certains points comme l'éducation que j'avais moi-même qualifiée de « mère des réformes », et je la retrouve là".