Alain Juppé présente ses voeux à Bordeaux "sans amertume ni regrets" et ne se prononce pas pour 2020

C'est un Alain Juppé souriant qui a présenté ses vœux à la presse, un peu plus d'un mois après son échec à la primaire de droite. Il a insisté sur cette année 2017, capitale pour sa ville de Bordeaux avec la LGV qui va mettre Paris à 2h. Quant à lui, il reste "à l'écart de la politique nationale".

Alain Juppé a présenté ses vœux à la presse depuis la mairie de Bordeaux ce jeudi matin. Il a évoqué l'arrivée de la LGV qui mettra Paris à 2 heures et les logements nécessaires à construire dans cette perspective, confirmé le test de l'interdiction des voitures cet été sur le pont de pierre, et parlé de François Fillon et de sa volonté de "prendre du recul sur la politique nationale". Voici les principaux points à retenir de la conférence de presse d'Alain Juppé :

"Si François Fillon souhaite venir à Bordeaux pour sa campagne muni... euh pardon campagne présidentielle"

Alain Juppé dit avoir subi "un choc parce que c'était imprévisible et inattendu" de son échec à la primaire de la droite. Mais il n'a conservé "ni regrets ni amertume". Il répète qu'il souhaite "prendre du recul sur la politique nationale", qu'il est passé à autre chose... Il lit et regarde la série "Les Tudors".

Mais si François Fillon vient à Bordeaux (aucune date n'a été fixée à ce jour), il sera le bienvenu. Ce qui a valu un joli lapsus qui a fait rire la salle et sourire le maire de Bordeaux : "s'il vient pour un événement de sa campagne muni..... euh sa campagne présidentielle pardon".

Va-t-il suivre la primaire à gauche ? Il va la "suivre comme tout citoyen et il souhaite bien du courage aux candidats"

Maire de Bordeaux après 2020 ?

"Je suis là pour vous présenter mes vœux pour 2017. Après il y aura 2018, 2019.. " Viendra ensuite le moment d'organiser la relève pour 2020"

"Essayons le pont de pierre sans voiture !"

Pourquoi encore attendre pour expérimenter l'été prochain le pont de pierre sans voiture ? lance le maire de Bordeaux. "Essayons parce que ça ne coûte rien et on fera marche arrière si ça n'est pas concluant ! Le trafic vélo ne cesse d'augmenter sur ce pont et le trafic auto lui ne cesse de baisser".

"Consensus" sur le nom d'Anne Walryck comme candidate aux législatives sur la deuxième circonscription à Bordeaux

Après le renoncement de Virginie Calmels, le choix s'est porté sur Anne Walryck pour être candidate aux législatives sur la deuxièle circonscription : "choisir, c'est toujours exclure.. Il y avait 5, 6, 7 candidats de qualité. Ce n'est pas mon choix personel mais de la commission nationale d'investiture Les Républicains. Moi je voulais une femme, après le non de Virginie Calmels. Anne Walryck réunit le plus grand consensus. Elle est expérimentée et fidèle."

Une charte du bien construire à Bordeaux après l'effondrement du balcon Ginko

Avec l'arrivée de la LGV qui mettra Bordeaux à 2h de Paris le 2 juillet prochain, Alain Juppé a insisté sur le fait qu'il va falloir continuer à créer des emplois et construire des logements en prévision. Dans cette perspective et après l'effondrement d'un balcon dans le quartier Ginko à l'été 2015, le maire de Bordeaux a affiché sa volonté de mettre en place "une charte du bien construire à Bordeaux" avec les professionnels du BTP.

Enfin concernant le futur pont Jean-Jacques Bosc entre Floirac et Bègles dont les travaux vont démarrer cette année, il souhaite une consultation de la population pour lui trouver un nouveau nom.