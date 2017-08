Alain Juppé réunira ses amis politiques fin août à Bordeaux

La rentrée politique d'Alain Juppé aura lieu dans quelques jours, fin août à Bordeaux. L'idée est de réunir ses proches dans la ville dont il est le maire, et de montrer que le "juppéisme" n'est pas mort.

Alain Juppé le maire de Bordeaux veut réunir ses proches pendant 3 jours à la fin du mois (les 25, 26 et 27 août). L'idée est de réunir les personnalités politiques qui l'ont soutenu pendant la primaire de la droite et du centre, en 2016. L'objectif, c'est également de maintenir Alain Juppé au centre du jeu politique à droite. Et de montrer que le "juppéisme" n'est pas mort", résume, l'un des proches du maire de Bordeaux.

Avec 40 ou 50 proches

Pour le reste rien n'est officiel, et du côté du l'état major juppéiste, on se refuse à donner plus de précisions. Ce que l'on sait, c'est que cette rencontre prendra la forme d'un séminaire ou d'une amicale. Pas question, à priori, de créer un mouvement à l'intérieur des Républicains. Le rassemblement servirai plutôt à montrer que les 40 ou 50 proches qui ont suivi Alain Juppé dans l'aventure de la primaire, souhaitent garder un lien avec lui et connaître ses positions.

"Les vendanges de Bordeaux" ?

Un rassemblement qui - en cas de succès - pourrait devenir une sorte de rituel : une rencontre chaque année à Bordeaux. Un proche du dossier a même une idée de nom : "les vendanges de Bordeaux", "pour montrer que ça carbure dans nos têtes" plaisante-t-il. A priori, on s'oriente plutôt vers un rassemblement à huis clos, avec une présence médiatique minimaliste. Quelques spécialistes, politologues, sociologues seraient également conviés pour échanger sur de grands sujets nationaux.

En interne, on n'exclut pas non plus la présence de figures de droite qui ont rejoint Emmanuel Macron, et pourquoi pas du Premier ministre : Edouard Philippe.