Alain Juppé: "un referendum, pourquoi pas, mais faut-il l'organiser en même temps que les élections européennes?"

Bordeaux, France

C'est le sujet qui occupe la classe politique depuis les indiscrétions parues dans le Journal du Dimanche: pour sortir de la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron envisagerait d'organiser un référendum le 26 mai, jour des élections européennes. Cette éventualité est en cours de discussions à l'Elysée , et elle entraîne une foule de réactions.

Edouard Philippe, en déplacement ce lundi à Beauvais, a tenté de mettre fin aux spéculations " cette question n'est pas encore à l'ordre du jour," a déclaré le premier ministre. Il n'empêche que chacun donne son avis, et notamment Alain Juppé. L'ancien Premier ministre s'exprimait ce lundi après-midi devant la presse, juste avant la séance du Conseil municipal.

Même s'il souligne d'emblée qu'il s'agit de "rumeurs", et qu'il prend ces rumeurs "avec prudence", le maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole explique qu'il est évident, que le grand débat en cours, "et qui marche, doit déboucher sur des décisions politiques, et c'est sans doute dans cet état d'esprit-là qu'on parle de référendum."

"Pourquoi pas, ajoute Alain Juppé. Le gaulliste que je suis ne peut être que favorable à un référendum, qui redonne la parole à l'ensemble du corps électoral. Mais il y a des points d'interrogation, des avantages comme des inconvénients."

L'ancien chef du gouvernement voit deux inconvénients majeurs : "En organisant ce référendum le 26 mai, on risque d'occulter complètement l'enjeu de ce scrutin, alors que l'Europe est à un point crucial de son histoire, et il faut vraiment que ce débat européen ait lieu, entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et puis quel type de questions ? Si on se limite à des questions purement institutionnelles, ce n'est peut-être pas la réponse qu'attendent les gilets jaunes. Donc, il faut y réfléchir et bien préciser les conditions d'organisation".

Alain Juppé se retrouve sur la même ligne que Jean-Yves Le Drian, qui a émis ce lundi matin des réserves. Le ministre des Affaires étrangères s'est dit sur France Inter, défavorable "à titre personnel" à l'idée d'organiser un référendum en même temps que les élections européennes, estimant que "l'enjeu européen était suffisamment fort" et qu'il ne devait pas être mélangé avec un enjeu national.