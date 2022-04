Emmanuel Macron à Figeac : "Difficile de savoir ce qu'il pense" pour le président des maire ruraux du Lot

Comme en 2017, Emmanuel Macron termine sa campagne pour l'élection présidentielle en Occitanie, dans le Lot cette fois avec un meeting à Figeac devant 600 partisans ce vendredi après-midi. C'est la 3e fois en quatre ans qu'il vient dans ce département qu'il apprécie beaucoup.

Notre invité pour en parler ce vendredi matin était Alain Mathieu, maire de Flaujac-Gare (100 habitants), tout près de Figeac, et président des maires ruraux du Lot. Il n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron, ni l'association des maires ruraux au niveau national. Et il n'est pas invité ce vendredi à Figeac, contrairement aux deux dernières visites 2019 et 2021 car il s'agit d'un rendez-vous partisan.

Il est amoureux du Lot Emmanuel Macron, selon vous ?

Il est venu souvent, oui.

Qu'est-ce qu'il lui plaît sur ce territoire, à votre avis ?

Je l'ignore un peu. Il parle beaucoup de ruralité. C'est peut-être intéressant, je ne sais pas. Et c'est difficile de savoir ce qu'il pense.

La ruralité heureuse qu'il a décrit quand il est venu dernièrement dans le Lot. Elle veut dire quoi, cette ruralité heureuse ?

Je ne sais pas trop. Mais disons que bon, il y a quand même une qualité de la vie qui existe dans cette ruralité, ces campagnes. Par contre, il y a énormément de contraintes et de problèmes, si vous voulez. La ruralité, c'est aussi l'isolement. C'est aussi les services publics qui sont éloignés. Je prends l'exemple de ma commune, la plus proche épicerie est à dix kilomètres. La Poste est à un peu plus de dix kilomètres aussi. Les banques, les médecins, c'est à une quinzaine de kilomètres. Et pour les habitants de ces communes, les possibilités de transport sont très limitées.

Donc cette ruralité heureuse qu'avait nommée le président sortant, elle ne veut pas dire grand chose finalement ?

Il y a quand même la qualité de la vie. Si j'ai choisi d'habiter une petite commune du Lot, c'est aussi pour cette raison.

Parce que vous, qu'est-ce que vous avez comme levier en tant que maire ? Vous dites on n'a pas d'épicerie, on n'a plus la poste. Financièrement, vous n'avez pas les moyens de faire revenir ces services publics dans votre commune ?

Non, ce n'est pas impossible. De toute façon, la tendance actuelle, ce serait plutôt l'éloignement. Il y avait deux bureaux de poste à une dizaine de kilomètres, il y en a plus qu'un maintenant. Il y a un isolement si vous voulez qui est un peu compensé actuellement par la montée du numérique. On est en train de fibrer l'ensemble des abonnés du Lot. La possibilité d'avoir la fibre., cela va diminuer l'isolement d'une certaine catégorie de personnes.

Est-ce que vous diriez que l'isolement de votre commune, des petites communes rurales du Lot, s'est aggravé ces cinq dernières années ?

Pas vraiment. Disons qu'il y a des problèmes sérieux. Il y a un problème en particulier au niveau de la santé. On a eu une perte énorme de médecins généralistes. On a un éloignement de plus en plus important des spécialistes.

La fin du numerus clausus dans les universités de médecine n'a pour l'instant pas changé grand chose pour votre territoire ?

Non. Il fallait s'y attendre. Le numerus clausus, c'est au début des études. Et les études de médecine sont très longues. Donc l'impact va être très limité. Et ça va se détériorer au contraire.

Toutes ces difficultés que vous nous décrivez, Alain Mathieu, vous les avez émises, expliquées au président sortant quand il est venu dans le Lot ?

Oui. Et je n'étais pas le seul à lui expliquer ça. C'est un problème récurrent dans le département, ce problème de l'isolement, des distances et l'obligation d'avoir des véhicules individuels. Il n'y a pas de transport collectif possible dans les communes où la densité de population est très faible.

Un autre sujet très concernant sur l'aménagement des réseaux d'eau par exemple. Est-ce que les décisions qui sont prises à Paris sont applicables en zone rurale ?

Il y a une loi qui s'appelle la loi Notre, qui a transféré des communes vers les communautés de communes, la compétence eau et assainissement. Or, il s'avère que les réseaux d'eau dans notre département ont été mis en place à l'initiative des départements en prenant comme base d'installation les communes. Ça veut dire qu'il y a des syndicats qui se sont créés autour d'une ressource en eau, bien avant la création des communautés de communes. Résultat, on se retrouve avec des réseaux d'eau qui ne se calquent absolument pas sur les communautés de communes. Par exemple, ma commune est sur un syndicat à cheval sur trois communautés de communes. Donc, on ne voit pas très bien le gain qu'on peut avoir pour gérer ce genre de transformation.

Logiquement, la gestion devrait se faire au niveau des communes, ce qui se passe actuellement avec des inconvénients et des manques de ressources. Ou alors se faire au niveau du département. Mais au niveau de la communauté de communes, ce n'est pas pertinent pour les communes rurales.