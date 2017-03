Alain Milon reste mobilisé derrière François Fillon qui poursuit sa campagne pour l'élection présidentielle

" Aujourd'hui l'heure est au rassemblement de tous ceux qui veulent tourner la page d'un quinquennat médiocre et décevant ", le sénateur Les Républicains Alain Milon qui préside le mouvement en Vaucluse soutien François Fillon à l'élection présidentielle.

" J'ai vu un candidat déterminé et courageux, un homme de caractère qui, au-delà des accusations, reste debout, digne et déterminé. " Alain Milo, le sénateur de Vaucluse et président du mouvement en Vaucluse soutien son candidat après sa conférence de presse de ce mercredi midi.

François Fillon a annoncé ce mercredi midi qu'il restait candidat à l'élection présidentielle et qu'il était convoqué le 15 mars en vue d'une mise en examen dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs de sa famille. Un candidat très combatif.