L'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes sonne-t-il le glas des grands projets d'infrastructures en France ? Se pose bien évidemment dans notre région le prolongement de la Ligne Grande Vitesse ferroviaire entre Bordeaux et Toulouse d'un côté, Bordeaux et Dax de l'autre. Le gouvernement devrait dire avant le printemps s'il abandonne ou pas ce projet à 9 milliards d'euros , mais il ne semble pour l'instant pas très chaud. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a déjà dit que la priorité serait donnée désormais aux trains du quotidien.

Alain Rousset, le président socialiste de la Région Nouvelle-Aquitaine, est depuis toujours un ardent défenseur de cette LGV. Il reconnaît que l'abandon de Notre-Dame-Des-Landes n'est pas un bon signe, mais d'après lui, impossible que le projet soit enterré.

Ce n'est pas possible. Combien de temps ai-je mis avec tous les collègues, pour faire avancer la liaison Tours-Bordeaux ? Plus de 10 ans. Il faut à un moment donné, quand vous avez des convictions, quand vous avez des valeurs, continuer à se battre. Et ces valeurs, c'est le report modal, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, et cela passe par le développement du fer. — Alain Rousset, président de Nouvelle-Aquitaine

Alain Rousset estime que créer une nouvelle ligne ferroviaire grande vitesse est le seul moyen de libérer des voies pour développer le frêt ferroviaire

"Sans la LGV, on ne sortira jamais les camions de la route. 9 300 camions traversent tous les jours le sud de l'Aquitaine, c'est la partie la plus polluée de la région. Or, un train rejette 70% de gaz à effet de serre de moins qu'un poids-lourd. Et moi, je veux sortir les camions de la route.

Le président de la région reconnaît malgré tout qu'il faudra trouver de nouveaux moyens pour financer cette LGV.

On a fait des propositions il y a 6 mois à la ministre, que ce soit par la TICPE - la Taxe Intérieure de Consommation des Produits Energétiques - que ce soit comme à Paris ou au Japon . Il y a différents moyens, et puis il faudra bien instaurer la taxe poids lourds dont on parle depuis longtemps.

Lors de ses veux à la presse ce jeudi matin, Alain Rousset a par ailleurs dressé un vaste panorama des dossiers qui concernent la grande région. Il a relevé deux défis importants pour 2018 : accompagner le recrutement et aménager le territoire. Et puis à propos de la réforme de l'apprentissage, il a rappelé son opposition farouche à l'idée avancée au départ : confier le pilotage de ce secteur aux branches professionnelles, au détriment des régions qui le gèrent actuellement.

Le Medef est totalement illégitime pour s'exprimer sur le sujet ; les grandes entreprises ne prennent pas d'apprentis, ce sont les artisans qui en prennent. Ce qui va se passer, ce sera la fermeture de centaines de CFA, on va tuer le monde rural, en ne gardant que les centres de formation jugés les plus rentables. On est dans un dossier où l'incompétence prime.

Le 29 janvier, la région va organiser une grande réunion sur cette question à Bordeaux avec les chambres professionnelles et les chambres consulaires. A son tour, le MEDEF met la pression sur le gouvernement, en gelant jeudi les négociations, afin de remporter son bras-de-fer face aux régions.