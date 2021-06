Régionales en Nouvelle-Aquitaine : qui est Alain Rousset, président réélu pour un cinquième mandat ?

Alain Rousset, 70 ans, se prépare donc à entamer un 5ème mandat à la tête du Conseil régional, son deuxième à la tête de la Nouvelle-Aquitaine. Le socialiste est donné gagnant du second tour des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine avec une large avance sur les quatre candidats qui se présentaient face à lui. Sa liste PS-PCF-PRG est arrivée en tête avec 39,3% des voix selon les estimations Ipsos (18,9% pour la RN Edwige Diaz, 14,3% pour l'écologiste Nicolas Thierry, même score pour le Républicain Nicolas Florian, et 13,2% pour la ministre LREM-Modem Geneviève Darrieussecq). Alain Rousset devrait donc être réélu à la présidence de la Nouvelle-Aquitaine ce vendredi 2 juillet.

Retour sur son parcours politique

Alain Rousset débarque à Bordeaux au tout début des années 80. Il arrive de la région lyonnaise et vient de décrocher le poste de directeur de cabinet d'André Labarrère, le socialiste palois qui est alors président du Conseil régional d'Aquitaine. Son moteur politique : la décentralisation lancée par Gaston Defferre en 1981. D'ailleurs, 40 ans plus tard, Alain Rousset ne manque jamais une occasion de plaider la cause des collectivités locales face à l'Etat centralisateur.

Première élection : un mandat de conseiller général à Pessac, ville dont il deviendra maire puis député. En 1998 il s'empare de la région face au sortant, le RPR Jacques Valade. Sans majorité, il négocie alors avec ses amis chasseurs.

C'est un très gros bosseur, obsédé par son job de président. Il est têtu sans être obtus - Jean Petaux, politologue

Le patron de la région Aquitaine a su déployer encore un peu plus ses ailes en 2015 pour convaincre les Picto-Charentais et les Limousins. Il est aujourd'hui le président de la plus grande région de France : 84.000 kilomètres carrés, 6 millions d'habitants avec la gestion d'un budget de 3 milliards d'euros.

Les résultats du second tour des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine