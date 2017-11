Albert Grosperrin, maire de Vercel : "Le gouvernement doit faire confiance aux élus locaux"

Près de 200 maires franc-comtois ont fait le déplacement à Paris, ce mardi, pour assister au 100e congrès des maires de France. Des élus très remontés qui reprochent au gouvernement la baisse des dotations mais aussi des décisions prises sans concertation avec les élus locaux.

Ils sont près de 200 élus franc-comtois à avoir fait le déplacement à Paris pour assister au 100e Congrès des maires de France qui débute ce mardi et qui s'achèvera le jeudi 23 novembre avec la visite du Président de la République. Les élus locaux ne manqueront pas de faire part de leurs griefs à Emmanuel Macron.

Albert Grosperrin, maire de Vercel-Villedieu-le-Camp et président de la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, ne cache pas sa déception : "Le président de la République était bien parti en disant : on va faire la conférence nationale des territoires [le 17 juillet 2017] pour qu'il y ait une certaine confiance entre élus et gouvernement. La semaine d'après, des décisions sont prises sans concertation. On nous avait annoncé 10 milliards d'euros d'économie, la semaine d'après c'était 13. Les emplois aidés supprimés, ça n'avait pas été annoncé."

"On nous amène des réformes tous les matins"

Le premier magistrat de Vercel s'inquiète aussi, comme bon nombre de maires, de règles qui changent sans cesse. "Comment voulez-vous gérer une commune lorsqu'on tous les six mois, on nous ramène quelque chose de nouveau ?", s'interroge Albert Grosperrin. Et il poursuit : "En privant les communes de moyens et en enlevant un certain nombre de compétences, on les tue petit à petit. [...] Il ne faut pas oublier que tout ce qui ce fait au niveau des territoires, ce sont les communes et les communautés de communes qui en sont à l'origine. Alors à force diminuer les dotations, on n'a plus de moyens d'investissement." Conclusion, selon Albert Grosperrin : moins d'argent pour commander des chantiers publics et donc moins d'emplois. Alors s'il a un message à adresser au sommet de l'Etat c'est celui-ci : "ne nous coupez pas les vivres!"