Albi : la maire Stéphanie Guiraud-Chaumeil signe la tribune soutenant Emmanuel Macron

Albi, France

Décidément, moins deux semaines après les européennes, les lignes politiques bougent. Après la démission de Valérie Pécresse de LR, aujourd'hui ce sont certains élus qui sortent du bois à l'approche des municipales. C'est visiblement le cas à Albi, où la maire Stéphanie Guiraud-Chaumeil aurait signé selon le journal Le Parisien une tribune d'élus qui s’engagent à soutenir la politique du président.

Dans cette tribune on peut lire "Nous sommes de ceux qui souhaitent la réussite impérative de la France, c’est pourquoi nous voulons la réussite du président de la République et du gouvernement car rien ne se construira sur leur échec".

Une position qui ressemble peu ou prou à celle de Jean-Luc Moudenc à Toulouse qui a signé tous les accords de partenariat et qui se dit très proche de la politique du gouvernement. Une tribune, avec en ligne de mire les municipales et qui réunit une quarantaine de maires de droite et du centre.

Personne n'est surpris

Officiellement à la mairie, on en faisait pas de commentaire jeudi soir. On ne confirme surtout pas. Mais finalement personne n'est vraiment surpris, d'autant qu'Edouard Philippe semble avoir été le fer de lance de cette tribune. C'est lui qui aurait réunit ces maires. Le premier ministre débarque à Albi la semaine prochaine pour participer au congrès de l’association des villes de France. Il sera accompagné d'une bonne partie de son gouvernement pour donner des gages sur le sujet très sensible des villes moyennes.

Si la participation à cette tribune ne surprend pas non plus, c'est aussi que les relations de Stéphanie Guiraud-Chaumeil avec la droite semble de plus en plus compliquée notamment avec son ancien mentor et ancien maire d'Albi Philippe Bonnecarrère.

Enfin du côté des marcheurs du Tarn, on n'est pas très surpris non plus. Expliquant même que Stéphanie Guiraud-Chaumeil dans sa liste de 2014 a fait "du Macron avant Macron" avec une majorité ouverte et que cette politique du consensus va très bien à Albi. Raphaël Bernardin est le référent en Marche dans le Tarn pas du tout surpris de ce ralliement potentiel de la maire d'Albi.

La ville d'Albi fait partie des villes où c'est une commission nationale qui va valider le candidat de la LREM. Une commission va être lancée autour du 13 juin.