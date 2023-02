Albi se prépare a être l'épicentre de la lutte contre la réforme des retraites avec une énorme manifestation

C'est une manifestation historique qui se prépare à Albi. Ce sont les organisations syndicales qui le disent. Tous les secrétaires nationaux des organisations syndicales se retrouvent ce jeudi 16 février à 14h30 pour manifester. Les leaders de la CGT, CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO, FSU, Unsa et Solidaires seront donc dans la capitale du Tarn pour une manifestation symbolique. En tête de cortège il y aura Philippe Martinez de la CGT et Laurent Berger de la CFDT qui sont tous les deux les "visages" de cette lutte contre la réforme des retraites.

Symbole des villes moyennes

Le parcours est aussi totalement inédit. D'habitude, les rassemblements à Albi partent de la place du Vigan. Cette fois, départ de la commune du Séquestre et direction le Vigan dès 14h30. Le parcours a été changé, car les organisations syndicales attendent évidemment beaucoup de monde des départements de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne ou encore du Lot et de l'Aveyron. (D’ailleurs dans ces quatre départements, les manifestations auront lieu le matin pour permettre à ceux qui le veulent de participer aux deux.) En tout, les organisateurs attendent entre 30.000 et 40.000 participants soit deux fois plus que lors des manifestations depuis le mois de janvier.

Plusieurs raisons ont pesé dans le choix d’Albi. La première est pragmatique. On n’est pas encore en vacances scolaires à Albi et cela a considérablement compté puisque presque tout le reste de la France est déjà en congés cette semaine. Autre argument de poids : la mobilisation à Albi a été très forte lors des dernières journées. 20.000 manifestants pour 50.000 habitants le ratio est considérable. Et c'est comme ça qu'Albi est devenu le lieu symbole de la mobilisation des villes moyennes.

Jean Jaurès

Et puis les leaders sont prêts à exploiter l’image de Jean Jaurès, député du Tarn, et des défenseurs des travailleurs à fond. Une autre image va aussi être utilisée. Celle d'Emmanuel Macron, alors candidat en 2017 qui choisi Albi comme dernière étape de sa campagne. Il y rencontre des ouvriers de la verrerie d'Albi et lance aussi "La France ne sera forte et juste que si elle est réconciliée". Promesse non tenue lui répondent aujourd'hui les syndicats

Alors ces messages albigeois doivent être entendus jusqu'à Paris. Bérengère Basset est co-sécrétaire départementale du syndicat Solidaires dans le Tarn. Pour elle il se passe vraiment quelque chose dans les petites villes. Il y a une énergie dans les cortèges pas vu depuis longtemps d'où le choix d'Albi.

