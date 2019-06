Albi : visite du Premier Ministre Édouard Philippe la semaine prochaine sur l’avenir des villes moyennes

Albi, France

L’association des villes de Francereprésente et accompagne les villes et agglomérations de 10 000 à 100 000 habitants. Une association d’élus présidée par Caroline Cayeux, Maire de Beauvais qui va tenir son congrès annuel les 13 et 14 juin prochain à Albi.



Ce congrès aura pour thème : "Mieux vivre au quotidien dans les villes de France", et sera clôturé par le Premier Ministre Edouard Philippe le vendredi 14 juin à 12h30. Le premier ministre sera accompagné de beaucoup de membre du gouvernement. Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des collectivités territoriales; Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales ; Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre chargé des comptes publics; Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

La place importante des villes moyennes

Ce congrès sera l’occasion d’évoquer les difficultés auxquelles doivent faire face les villes françaises. Des sujets qui évidemment ont été très présents au moment du mouvement des "gilets jaunes" : éloignement des services publics au premier rang desquels celui de la santé, la problématique de la mobilité, un patrimoine immobilier vieillissant, une revitalisation commerciale inégale. Avec ce déplacement, le premier ministre semble vouloir réaffirmer la place importante des villes moyennes.

A l’occasion de congrès, l’association Villes de France, qui regroupe 300 maires, remettra au Premier Ministre une motion relayant les attentes des territoires représentés par l’association.