Alexandra Masson porte-parole de Marine Le Pen : "Nous ne sommes pas d'extrême droite"

Avant le grand débat de l'entre-deux tours les candidats sont à l'isolement et potassent leurs fiches. La dernière fois l'affiche Macron-Le Pen avait attirée 17 millions de téléspectateurs en 2017. L'une des dix porte-parole de Marine Le Pen est sereine, elle affirme que sa candidate est prête. Alexandra Masson était l'invitée de France Bleu Azur ce mercredi.

Qu'est ce qui vous fait croire que tout a changé en cinq ans?

Ce n'est pas que Marine Le Pen a changé, c'est que Marine Le Pen a surtout montré déjà, premièrement, une autre facette de sa personnalité. Je pense qu'elle s'est beaucoup plus ouverte aux français et qu'elle a montré qu'elle avait un vrai projet, cohérent pour la France et pour le peuple français.

Elle était totalement impréparée la dernière fois ?

Non cette thèse peut paraître excessive pour une candidate à la présidentielle. Par contre, clairement, elle était mal préparée, je pense. Sur le plan physique, elle est arrivée très fatiguée, épuisée à ce débat. Je pense que pour ce genre de débats il faut un temps de repos, un temps de calme. Vous vous doutez bien que les projets sont déjà construits depuis certains mois, même certaines années dans certains cas. Et là, on fait ce qu'il faut. C'est juste arriver, je pense reposé, serein, cohérent, pour pouvoir dérouler.

Cela peut tout changer ?

Vous savez, au premier tour, souvent, on choisit un peu son candidat de cœur et souvent, au deuxième tour, on élimine le candidat qu'on ne veut pas avoir comme président de la République. Et je pense qu'il y a un grand nombre de Français qui ne veulent plus de Emmanuel Macron sur les cinq prochaines années. Ce soir, l'enjeu pour Marine Le Pen, c'est de montrer qu'elle a un projet, un projet de société complètement différent de celui de monsieur Macron et qu'elle a une vision complètement différente de la société que lui a imposé aux Français depuis maintenant cinq ans.

Emmanuel Macron devrait encore appuyer ce soir sur le danger que représente Marine Le Pen. Il la qualifie de candidate d'extrême droite, ça vous va ?

Non, ça ne me va pas du tout. Cela ne veut absolument rien dire. Moi je suis sa porte-parole et j'ai quand même commencé ma vie politique à 19 ans en adhérant au RPR. J'ai passé plus de 22 ans dans ce parti politique. Aujourd'hui, c'est un grand parti de droite qui rassemble beaucoup de personnalités qui sont issues d'anciens partis.

Au menu ce soir, il y aura aussi l'international. Emmanuel Macron va pointer du doigt la proximité avec Vladimir Poutine de Marine Le Pen

Je me demande bien de quelle proximité parle monsieur Macron parce que je pense que monsieur Macron a rencontré et eu au téléphone, monsieur Poutine. Depuis cinq ans Marine Le Pen, a rencontré le président russe une seule fois.