Emmanuel Macron et Alexandre Benalla au salon de l’Agriculture à Paris le 24 février 2018.

Il a été suspendu mais a tout de même touché son salaire. Contrairement à ce qu'avait précédemment affirmé l’Elysée, Alexandre Benalla, l’ex-chargé de mission de l’Elysée accusé d'avoir frappé des manifestants le 1er mai à Paris, a certes été suspendu quinze jours en mai pour ces faits, mais il a malgré tout été intégralement rémunéré.

C'est ce qu'a déclaré le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, lors de son audition par la commission des Lois du Sénat ce mercredi.

#DirectSénat Patrick Strzoda : "M. #Benalla a touché pour le mois de mai son salaire intégral. En revanche, les 15 jours de suspension feront l'objet d'une retenue sur les droits à congés qu'il avait en reliquat au titre de l'année 2017"

"C'est scandaleux", réagit une sénatrice pic.twitter.com/NvAHTeCmio — Public Sénat (@publicsenat) July 25, 2018

"Retenue sur les droits à congés"

"En revanche", a-t-il ajouté, ces 15 jours de suspension "feront l'objet d'une retenue sur les droits à congés qu'il avait en reliquat au titre de l'année 2017". "Il a de très nombreux jours de congés auxquels il a le droit. Dans son solde avant licenciement, ses congés ne seront pas payés", a-t-il encore précisé.

Le 19 mai, l'Elysée, par la voix de son porte-parole Bruno Roger-Petit, avait annoncé qu'Alexandre Benalla avait fait l'objet d'une "suspension de 15 jours avec retenue sur salaire".

Patick Strzoda a justifié le maintien de ce salaire par "une mesure de gestion" : "Le décret de 86 précise que la suspension, c'est avec le maintien du traitement", mais "si on veut vraiment qu'il y ait une sanction financière, on a ce recours, et il sera mis en œuvre."

Selon franceinfo, le bureau d'Alexandre Benalla à l'Elysée a été perquisitionné ce mercredi soir.