Alexandre Jardin candidat à l'élection présidentielle à Metz ce mardi

L'écrivain et cinéaste, candidat déclaré à l'élection présidentielle pour le mouvement La Maison des Citoyens, se rend à Metz ce mardi 3 janvier, pour faire connaitre ses idées: démocratie participative, pouvoir aux régions, rejet des partis traditionnels, "révolte positive".

Alexandre Jardin, fondateur du mouvement Bleu Blanc Zèbres est le candidat à l'élection présidentielle de plusieurs associations regroupées dans une plateforme: La Maison des Citoyens. Alexandre Jardin veut faire de la politique autrement. Il est à Metz ce mardi 3 janvier pour faire connaitre ses idées: la démocratie participative, le rejet des partis traditionnels mais surtout de l'extrême-droite, la "révolte positive" et plus de pouvoir aux régions. Alexandre Jardin est l'invité de France Bleu Lorraine ce mardi 3 janvier à 7h45.

Le mouvement La Maison des Citoyens, lancé en septembre 2015, compte aujourd'hui plus de 60.000 adhérents et près de 200 maisons des citoyens en France, dont une à Metz et une à Nancy. A Metz, ce mardi, il sera accompagné de Robert Branche, dirigeant d'une société de conseils en entreprises et architecte du programme du mouvement la Maison des Citoyens.

"Redonner le pouvoir aux territoires et permettre aux citoyens de compter"

Au programme de leur visite à Metz: rencontre notamment avec des membres d'une association de réinsertion professionnelle (Rest'art), du groupe local des Incroyables Comestibles, ce mouvement de citoyens qui font pousser des légumes dans la ville, et que tout le monde peut récolter. Ils iront aussi aux TCRM-Blida, qui abritent plusieurs associations tournées entre autre vers les nouvelles technologies, les circuits courts de production, un espace de travail partagé pour de jeunes entrepreneurs.

Pour que sa candidature à l'élection présidentielle soit validée, Alexandre Jardin devra réunir les 500 signatures de maires et élus locaux nécessaires. En Moselle, il peut compter notamment sur le soutien de Thomas Scudéri, adjoint au maire de Metz, en charge de la démocratie participative, de la citoyenneté et de la coordination des comités de quartier. Pour l'élu messin, "il faut aujourd'hui changer de méthode, redonner le pouvoir aux territoires et permettre aux citoyens de compter. Nous devons inventer un nouveau modèle où les politiques travaillent avec les citoyens et pas uniquement pour eux".