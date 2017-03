Alexandre Jardin et les "faiseux" à Marseille samedi 4 mars

Après un déplacement à Toulon, Alexandre Jardin est à Marseille samedi 4 mars. L'écrivain, candidat à l'élection présidentielle, en quête des 500 parrainages, vient à la rencontre des militants de son mouvement Citoyen. Il est l'invité de France Bleu Provence matin ce vendredi à 7H10.

Alexandre Jardin, candidat à l'élection présidentielle avec l'étiquette la Maison des citoyens, est l'invité de France Bleu Provence matin à 7H10 ce vendredi 3 mars à la veille de son déplacement à Marseille. L'écrivain qui espère obtenir les 500 parrainages et qui plaide pour la fin de la publication des noms des maires, rencontrera ses soutiens au cours d'une séance de dédicace de son livre "Révoltons-nous".

"Redonner du pouvoir aux gens" (Alexandre Jardin)

Fondateur du mouvement "Les Citoyens", Alexandre Jardin a annoncé début décembre son intention de se présenter à l'élection pour "redonner du pouvoir aux gens". Il présentera son programme à la "mi-mars" avec l'ambition de créer 1,5 millions d'emplois. "On va prévoir des grands chantiers de la République avec de l'argent privé. L'argent public on le garde pour nos services" a indiqué l'auteur du Zèbre, prix Fémina en 1988. "Avec de l'argent privé, ce sont des chantiers qui tourneront entre 10 milliards et 20 milliards par région, et qui vont créer des millions d'emplois", a assuré Alexandre Jardin.