Alexandre Jardin à la rencontre des maires de l’Yonne

L'écrivain et cinéaste est à Gurgy, ce jeudi soir, à l’invitation de l’Association des maires ruraux de l’Yonne. Celui qui veut se porter candidat à la présidentielle souhaitent notamment s’appuyer sur les compétences de ces élus de terrain.

Depuis plusieurs semaines déjà, l’écrivain et cinéaste Alexandre Jardin a quitté ses habits d’artiste et d’homme de lettre pour endosser un costume de candidat à l’élection présidentielle. Mais l’auteur du Zèbre ou de Fanfan n’est pas un candidat comme les autres. Depuis qu’il a lancé son mouvement « bleu blanc zèbre », il se veut plutôt porte-parole, pour rassembler celles et ceux qui agissent, au quotidien.

Il est soutenu par l'Association des maires ruraux de l'Yonne

Jeudi soir, il est attendu à la mairie de Gurgy, à l’invitation des maires ruraux de l’Yonne. L’association, présidée par Dominique Verien, la maire de Saint-Sauveur-En-Puisaye, veut aider Alexandre Jardin à obtenir les 500 signatures nécessaires à une candidature. Pour lui donner une chance de s’exprimer et de donner son point du vue sur la politique et la manière dont tous les citoyens peuvent se réapproprier l’action publique.

Un espoir fou

"Dans l’expression « faire de la politiquer », le mot important, c’est faire. C’est de passer à l’action" explique le candidat. Son mouvement a fédéré des associations mais aussi des maires, des élus locaux, des entrepreneurs : "tous ceux qui, en France, sont capables de réparer les grandes fractures du pays" résume Alexandre Jardin, qui n’en revient toujours pas des découvertes qu’il a faites : "On est tombé sur un pays incroyablement intelligent ! On a trouvé des solutions pour réduire de 90% les chutes dans les maisons de retraites, ce qui a une énorme incidence sur les dépenses de sécurité sociale. On a trouvé des gens qui peuvent re-bancariser des interdits bancaires très rapidement." Pour l’écrivain, toutes ces personnes, ces « faiseux » comme il dit, ont créé un espoir fou. "C’est le contraire du journal de 20h" dit-il en souriant.

Rendre la ruralité visible

Alexandre Jardin est touché par le soutien des maires ruraux. "Il n’y a pas de possibilité d’un véritable redressement si on ne donne pas le pouvoir d’agir aux territoires. Tout ce qui touche nos vies doit être transféré aux territoires : l’éducation, le logement…" dit-il. "Donc que des maires ruraux me donnent massivement leur parrainage, c’est magnifique". Et l’auteur, très médiatique, se réjouit déjà de pouvoir « embarquer » les élus avec lui. "Je vais pouvoir les emmener dans les radios, sur les plateaux télévisés. Je veux que notre ruralité (qui est invisible) dans la vie politique, débarque dans la campagne présidentielle".