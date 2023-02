Alexandre Rochatte, le nouveau préfet de la Loire, a pris ses fonctions

Nommé préfet de la Loire en conseil des ministres le 11 janvier dernier, Alexandre Rochatte a pris ses fonctions ce lundi 6 février, à Saint-Étienne. Avec, il en convient, un léger décalage horaire et un petit choc thermique puisque la semaine dernière, il était encore préfet de la région Guadeloupe.

Diplômé de l'ESSEC et de Saint-Cyr, le 100ème préfet de la Loire se décrit comme un "un militaire qui a l'habitude de répondre oui quand on lui donne une mission". Il ajoute arriver "sans idée préconçue" dans une région et un département qu'il ne connaît pas. Ce lorrain de naissance compte employer le prochain mois à rencontrer élus et acteurs socio-économiques ligériens. Car, dit-il, "on ne peut bien décider que si on connaît le territoire, les enjeux et le contexte."

Trois priorités : sécurité, économie, événements sportifs

Parmi les dossiers prioritaires qu'il a en tête, Alexandre Rochatte évoque "la sécurité de façon générale avec un point de vigilance en particulier sur la sécurité routière". Un sujet important pour celui qui fut en poste au sein de la délégation interministérielle à la sécurité routière, il y a quelques années.

Deuxième chantier : la situation économique et l'emploi. Avec une attention spéciale pour le secteur agricole. Le nouveau préfet a d'ailleurs prévu une visite sur une exploitation dès la semaine prochaine. Il compte notamment évoquer, avec les responsables agricoles du département, la question de la gestion de l'eau. Question qui, dit-il, "ne concerne pas seulement le secteur agricole mais qui concerne particulièrement le secteur agricole."

Enfin le préfet de la Loire se dit vigilant sur les sujets touchant les grands événements sportifs. Pas seulement parce qu'il est fan de foot et de rugby mais parce que, là encore, les questions de sécurité sont cruciales. Qu'il s'agisse de la coupe du monde de rugby, à l'automne prochain (puisque Saint-Étienne accueillera quatre rencontres) ou bien des matches de l'ASSE. Concernant le club stéphanois, Alexandre Rochatte a l'intention de rencontrer les dirigeants. Quant aux supporters... on verra. "Mais, ajoute-t-il, si les supporters ont envie de travailler avec nous (la préfecture, ndlr) pour sécuriser et pacifier les sorties de match, évidemment, on pourra en parler."